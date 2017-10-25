Одесса: дети умирают от кори, но ширится движение против прививок

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Сенат Румынии одобрил законопроект, согласно которому вакцинация в стране станет обязательной. Это касается прививок от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, краснухи и гепатита В. Единственное исключение — противопоказания по здоровью.

Во всех остальных случаях родителей, которые отказываются делать прививки своим детям, будут штрафовать в размере до 10 тысяч леев или около 575 долларов. Изменения вступят в силу после того, как законопроект одобрит Палата депутатов.

В Украине же обязательную вакцинацию в конце сентября временно внедрили в Ивано-Франковской, Одесской и Тернопольской областях. В министерстве здравоохранения говорили, что детей без прививки от кори не будут допускать к посещению дошкольных и общеобразовательных учебных заведений.

Как реализуется запрет Минздрава на практике, рассказал спецкор радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Какая обстановка с распространением кори сейчас наблюдается в Одессе?

– Ситуация – довольно сложная, потому что, как мы знаем, этим летом в Одесской области вспыхнула настоящая эпидемия кори, были даже, к сожалению, смертельные случаи среди детей. И потом, как показали исследования, эти дети не были привиты, поэтому поднялась настоящая большая волна о том, что все дети должны быть привиты, особенно от кори.

Но дело в том, что в Одессе уже давно существует целое большое движение против прививок, и довольно много родителей выступает за то, чтобы не прививать своих детей. Это дети — как школьного возраста, так и дошкольного возраста. И в этом году случилась такая ситуация, что настоящая проблема была, когда некоторые дети действительно не смогли попасть в дошкольные учреждения и в школу, особенно это было остро в некоторых районах Одесской области. И сейчас такая ситуация, что действительно есть дети, которые не привиты, но они ходят в школы и ходят в дошкольные учреждения.

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Доходило даже до судов. И сейчас ситуация не урегулирована до конца. Есть еще дети, которые ходят без прививок. Уже более 10 тысяч точно есть таких родителей, которые не прививают своих детей. И это количество растет. Проходят целые семинары, когда они собираются и обсуждают эту проблему, и доказывают родителям, что так — правильнее.

Почему они выступают против прививок?

– Потому что было довольно много случаев, когда дети также болели, и, как утверждали потом родители, некоторые врачи, что это было из-за прививок, были также разговоры о том, что нам якобы везут вакцину из Европы, срок годности которой подходит к окончанию, и таким образам ее просто пытаются легализовать.

Очень показательный был случай с прививками против полиомиелита: наш известный одесский журналист и общественник Сергей Дибров даже судился с Минздравом и выиграл этот суд — ему сказали, что его дети действительно могут не прививаться. И к нему также присоединились родители Одессы и области, которые также сказали, что они не будут прививать своих детей от полиомиелита, потому что эта вакцина не соответствует нормам.

Хватает ли медицинских препаратов для этого в Одессе?

– Большого дефицита – нет. Есть наоборот проблема в том, что люди добровольно не очень хотят прививаться от того же гриппа.

Сейчас идет такой предсезонный период вакцинации. И традиционно Одесская область показывает в этом плане низкие показатели. И потом, конечно же, бывают эпидемии того же гриппа. Поэтому проблема есть, проблема того, что многие родители не хотят прививать своих детей и потом случаются ситуации, как с корью, к сожалению.

Бывает разное, и никто не застрахован, никто не знает, как поступать лучше.

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Напомним, в Запорожье в начале октября был зафиксирован рост заболеваемости корью. Так, по состоянию на 11 октября было зарегистрировано 14 случаев. Среди заболевших 42% составляли цыгане, другие заболевшие находились с ними в контакте. Комментируя вспышку заболевания, врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире "ГС" отметила, что разгул кори – расплата украинцев за отказ от вакцинации.