В школе Запорожской области учительница заразила детей корью

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В поселке Кушугум Запорожской области у 14-х школьников младших классов и учительницы обнаружили корь. Детей заразила учительница младших классов. Школа закрыта.

"В настоящий момент все больные дети находятся в областной клинической инфекционной больнице в состоянии средней тяжести. Под контролем находятся 720 человек, у которых мог быть контакт с больными. Напомним, инкубационный период кори — около двух недель. Первые симптомы- повышение температуры и коньюктивит. На третий-четвертый день на коже появляется характерная сыпь, и человек становится не заразен для окружающих. Карантин двадцать один день. Самый простой и эффективный способ профилактики — вакцинация", — сообщает Запорожский лабораторный центр Минздрава Украины.

По состоянию на 14 ноября области зарегистрировано 62 случая кори, из которых 42 – в областном центре и 20 – в пгт. Кушугум.

Ранее сообщалось, что в Украине начался очередной эпидемический подъем заболеваемости корью. Заболеваемость зарегистрирована в 16 областях и Киеве, больше всего случаев в Ивано-Франковской и Одесской областях.