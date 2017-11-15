наверх
15.11.201714:28
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В школе Запорожской области учительница заразила детей корью

    (обновлено: )16
    Сообщается, что по предварительным данным школьников заразила учительница младших классов. Все больные дети находятся в областной клинической инфекционной больнице в состоянии средней тяжести.
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В поселке Кушугум Запорожской области у 14-х школьников младших классов и учительницы обнаружили корь. Детей заразила учительница младших классов. Школа закрыта.

    Карта распространения кори. Инфографика
    РИА Новости
    Опасная корь "косит" украинцев. Карта распространения

    "В настоящий момент все больные дети находятся в областной клинической инфекционной больнице в состоянии средней тяжести. Под контролем находятся 720 человек, у которых мог быть контакт с больными. Напомним, инкубационный период кори — около двух недель. Первые симптомы- повышение температуры и коньюктивит. На третий-четвертый день на коже появляется характерная сыпь, и человек становится не заразен для окружающих. Карантин двадцать один день. Самый простой и эффективный способ профилактики — вакцинация", — сообщает Запорожский лабораторный центр Минздрава Украины.

    По состоянию на 14 ноября области зарегистрировано 62 случая кори, из которых 42 – в областном центре и 20 – в пгт. Кушугум.

    Ранее сообщалось, что в Украине начался очередной эпидемический подъем заболеваемости корью. Заболеваемость зарегистрирована в 16 областях и Киеве, больше всего случаев в Ивано-Франковской и Одесской областях.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Виктория Сюмар. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Российские военнослужащие в Приднестровье
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?