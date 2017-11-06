Мэру греческой Коринфии отказали во въезде в Украину

АФИНЫ, 6 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Власти Украины запретили въезд в страну мэру греческого муниципалитета Коринфии Александросу Пневматикосу за то, что он подписал соглашение о дружбе и сотрудничестве с Севастополем, сообщил РИА Новости сотрудник мэрии.

Пневматикос и губернатор Севастополя Сергей Меняйло в сентябре 2015 года подписали соглашение о сотрудничестве двух городов, которое предполагает развитие торговых и туристических связей исторически связанных регионов. По словам мэра, "дружественные отношения между великим Севастополем и колыбелью православия городом Коринфом" подписаны на века.

В Коринфии проживают около 300 тысяч человек, в административном центре района Коринфе — около 60 тысяч. Коринф является одним из важнейших экономических, культурных, исторических и археологических центров Греции.

Состав делегации в Украину был определен периферией Пелопоннеса.

"Когда мэр Коринфии в составе делегации других мэров городов Пелопоннеса 1 ноября прилетел в Одессу, ему не разрешили покинуть аэропорт, приставили полицейских и через Стамбул отправили в Грецию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, мэр был потрясен такими действиями украинских властей и сказал, что "это только укрепило его намерения развивать отношения с Россией".

"Я ездил в Крым и буду ездить, и скоро поеду опять", — процитировал слова мэра собеседник агентства.

Сам Пневматикос рассказал журналистам, что на паспортном контроле в аэропорту Одессы ему сообщили, что въезд в Украину ему запрещен за поездку в Крым и Севастополь два года назад.

"Я объяснил, что отношения Севастополя и Коринфа насчитывают больше, чем два с половиной года — они длятся намного больше. Вы знаете, что русские живут в этом регионе — да и в Одессе тоже — сотни лет. Это была Российская империя до 1917 года", — сказал мэр в эфире местной радиостанции.

"Ясно, что теперь последует — мы будем продолжать связи с Севастополем. Я уже запланировал поездку. Я посещу и район, который имеет греческие корни, где живут тысячи греков. Многие города, например, Херсонес, Симферополь, имеют греческие имена", — сказал Пневматикос.

По его словам, "необъяснимо то, что произошло в Украине", и делегацию должны были уведомить, что ему запрещен въезд.

Пневматикос рассказал, что в одесском аэропорту его поместили в комнату с незаконными мигрантами — пакистанцами, афганцами и другими.

Мэр сообщил, что сразу же связался с греческим консульством, однако консул объяснил, что это право каждого государства — пускать или не пускать в страну кого-либо. Билет ему взяли не в Афины, а в Стамбул, так что в Грецию пришлось возвращаться через Турцию.

"Меня впечатлило и то, что полицейские сопровождали меня не только до самолета, но и в Стамбуле меня встретили турецкие полицейские и постоянно сопровождали меня", — сказал Пневматикос.

Мэр Коринфа считает, что в Украине "просто не знают, что такое гостеприимство". Он пока не знает, какова будет реакция греческого государства на действия властей Украины в отношении общественного лица.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.