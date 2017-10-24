Пилите, Шура, пилите. Два года блокады Крыма

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Торговая блокада

"Гражданская блокада" Крыма стартовала 20 сентября 2015 года в Херсонской области на админгранице с Крымом по инициативе группы лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Муставы Джемилева и Рефата Чубарова. Участники акции назвали целью блокады блокирование поставок товаров с материковой Украины на полуостров.

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К блокаде присоединились также бойцы "Правого сектора" и ГК "Азов", построившие укрепления в виде бетонных блоков. Официальные представители же правоохранительных органов, которые присутствовали на местах блокады, были пассивны и просто наблюдали за ситуацией, в целом содействуя блокаде.

РИА Новости Украина Гражданская блокада Крыма. Инфографика

Торговая блокада касалась только грузовиков, перевозящих товары в Крым и обратно. В частности, для такого транспорта дороги были перекрыты, в связи с чем между дальнобойщиками и активистами неоднократно вспыхивали стычки. Также после того, как грузовое движение через границу было заблокировано, члены "Правого сектора" и Меджлиса принялись досматривать легковой автотранспорт, проверяя документы у людей, пересекающих границу.

В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что акция проводится для "скорейшего возобновления государственного суверенитета над Крымом".

По состоянию на 26 октября 2015 года, все три КПП "Чаплинка", "Каланчак"и "Чонгар" на границе с Крымом были полностью заблокированы для грузового транспорта.

Блэкаут и морская блокада

Уже в в конце октября участники "народной блокады" повредили электроопоры высоковольтной линии электропередачи в Херсонской области на подступах к Крыму. По данным "Укрэнерго", в результате произошедшего по двум из четырех ведущих в Крым ЛЭП была прекращена подача электроэнергии. Это были первые попытки так называемой энергоблокады Крыма вслед за торговой.

Вместе с тем 12 ноября активисты заявили о готовности отключить Крым от поставок электроэнергии, а 20-22 ноября неизвестные взорвали опоры уже четырех ЛЭП. В результате ЧП поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей территории самой Украины были полностью прекращены. У разрушенных опор произошел конфликт спецподразделений Украины с организаторами блокады, после которого активисты пикетировали здание Администрации президента в Киеве. "Блокадники" также препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения полуострова.

Associated Press Sergei Grits Крымский татарин активист стоит на страже у бетонных блоков на контрольно-пропускном пункте в селе Херсонской области

После энергоблокады в Крыму был введен режим ЧС и начаты веерные отключения, а крымские предприятия для экономии были остановлены.

1 декабря лидер гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов объявил о следующем этапе блокады — морской.

Действия властей и реакция РФ

Вместе с тем, украинский Кабмин принял решение по энергетической и торговой блокаде полуострова только 16 декабря. Так, правительство приняло постановление о запрете поставок работ, товаров и услуг в Крым и из Крыма. Для поставок же электроэнергии в Крым было определено отдельное разрешение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Также в декабре "Правый сектор" прекратил свое участие в акции блокады полуострова, о уже 31 декабря 2015 года было объявлено о завершении гражданской блокады. Участники акции заявили, что блокада "сделала свое главное дело — остановила товарную и энергетическую контрабанду и торговлю" с Крымом, подняла вопрос Крыма как на государственный, так и на международный уровень.

Международное сообщество в целом, и РФ, в частности, негативно отреагировали на блокаду полуострова, осудив действия активистов. В ООН также обнародовали доклад, в котором, в частности, указывалось на нарушения прав человека, допускавшиеся активистами в ходе продовольственной блокады.

В Крыму на участников акции также завели уголовные дела. В России после блэкаута приняли решение о запуске энергомоста, а позднее заявили, что пережили все три блокады.

REUTERS Stringer Поврежденная взрывом электроопора в Херсонской области

Результаты

По состоянию на сентябрь 2017 года Украина не поставляет в Крым воду и электроэнергию, также не имеет с ним никаких торговых отношений.

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"Остановка поставки электроэнергии состоялась еще в мае или апреле. Все перетоки электроэнергии сегодня остановлены, все, что можно с нашей стороны спросить, мы спросили, — электроэнергию с той стороны не получаем и туда не поставляем. Это просто факт. По Крыму так же — электроэнергию и воду не поставляем", — заявил в минувшем месяце замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в результате блокады полуострова пострадал в первую очередь отечественный бизнес, который был ориентирован на эту территорию.

"Каких-то либо целей для Украины и украинцев не достигнуто. Цели достигнуты только негативные. Мы перестали зарабатывать деньги на продаже электроэнергии в Крым, мы перестали зарабатывать деньги на продаже воды в Крым", — сказал Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

По его мнению, лояльность жителей Крыма к украинцам после энергоблокады существенно снизилась, а сам полуостров оказался изолированным.

"Россия интенсифицировала вопрос энергетической и транспортной независимости Крыма. Был запущен так называемый энергомост, который частично решил эти проблемы. Сегодня интенсивно строится транспортный мост в Крым", — подчеркнул Бортник.

Также он отметил, что наряду с этим от блокады остались в выигрыше украинские националисты, западные партнеры Киева и олигархи, которым удалось легализировать "Роттердам+" и другие схемы в энергосекторе, которые в конечном итоге были проданы населению.

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"Удалось установить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, газ как минимум в 2 раза выше рыночных, если не больше", — подытожил эксперт.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.