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    Пилите, Шура, пилите. Два года блокады Крыма

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (221)

    (обновлено: )54021
    Два года назад осенью стартовала акция по "гражданской блокаде Крыма", которая впоследствии обернулась торговой и энергетической изоляцией полуострова. Об истории конфликта и его последствиях — в обзоре РИА Новости Украина.
    Гражданская Блокада Крыма участвует в подготовке батальона им.Номана Челебиджихана
    Гражданская Блокада Крыма

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Торговая блокада

    "Гражданская блокада" Крыма стартовала 20 сентября 2015 года в Херсонской области на админгранице с Крымом по инициативе группы лидеров Меджлиса крымскотатарского народа Муставы Джемилева и Рефата Чубарова. Участники акции назвали целью блокады блокирование поставок товаров с материковой Украины на полуостров. 

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    К блокаде присоединились также бойцы "Правого сектора" и ГК "Азов", построившие укрепления в виде бетонных блоков. Официальные представители же правоохранительных органов, которые присутствовали на местах блокады, были пассивны и просто наблюдали за ситуацией, в целом содействуя блокаде.

    РИА Новости Украина
    Гражданская блокада Крыма. Инфографика

    Торговая блокада касалась только грузовиков, перевозящих товары в Крым и обратно. В частности, для такого транспорта дороги были перекрыты, в связи с чем между дальнобойщиками и активистами неоднократно вспыхивали стычки. Также после того, как грузовое движение через границу было заблокировано, члены "Правого сектора" и Меджлиса принялись досматривать легковой автотранспорт, проверяя документы у людей, пересекающих границу.

    В свою очередь президент Петр Порошенко заявил, что акция проводится для "скорейшего возобновления государственного суверенитета над Крымом". 

    Батарея в парадном
    flickr.com/schmarty
    Украина без тепла: блокада Крыма, Макеевка, Геническ, далее везде

    По состоянию на 26 октября 2015 года, все три КПП "Чаплинка", "Каланчак"и "Чонгар" на границе с Крымом были полностью заблокированы для грузового транспорта. 

    Блэкаут и морская блокада

    Уже в в конце октября участники "народной блокады" повредили электроопоры высоковольтной линии электропередачи в Херсонской области на подступах к Крыму. По данным "Укрэнерго", в результате произошедшего по двум из четырех ведущих в Крым ЛЭП была прекращена подача электроэнергии. Это были первые попытки так называемой энергоблокады Крыма вслед за торговой.

    Вместе с тем 12 ноября активисты заявили о готовности отключить Крым от поставок электроэнергии, а 20-22 ноября неизвестные взорвали опоры уже четырех ЛЭП. В результате ЧП поставки электроэнергии в Крым и часть прилегающей территории самой Украины были полностью прекращены. У разрушенных опор произошел конфликт спецподразделений Украины с организаторами блокады, после которого активисты пикетировали здание Администрации президента в Киеве. "Блокадники" также препятствовали восстановлению опор и возобновлению электроснабжения полуострова.

    Associated Press Sergei Grits
    Крымский татарин активист стоит на страже у бетонных блоков на контрольно-пропускном пункте в селе Херсонской области

    После энергоблокады в Крыму был введен режим ЧС и начаты веерные отключения, а крымские предприятия для экономии были остановлены.

    1 декабря лидер гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов объявил о следующем этапе блокады — морской.

    Действия властей и реакция РФ

    Вместе с тем, украинский Кабмин принял решение по энергетической и торговой блокаде полуострова только 16 декабря. Так, правительство приняло постановление о запрете поставок работ, товаров и услуг в Крым и из Крыма. Для поставок же электроэнергии в Крым было определено отдельное разрешение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

    Яценюк объявил торговую блокаду Крыму. Видео
    Канал Espreso.TV на Youtube
    Яценюк объявил торговую блокаду Крыму

    Также в декабре "Правый сектор" прекратил свое участие в акции блокады полуострова, о уже 31 декабря 2015 года было объявлено о завершении гражданской блокады. Участники акции заявили, что блокада "сделала свое главное дело — остановила товарную и энергетическую контрабанду и торговлю" с Крымом, подняла вопрос Крыма как на государственный, так и на международный уровень.

    Международное сообщество в целом, и РФ, в частности, негативно отреагировали на блокаду полуострова, осудив действия активистов. В ООН также обнародовали доклад, в котором, в частности, указывалось на нарушения прав человека, допускавшиеся активистами в ходе продовольственной блокады.

    В Крыму на участников акции также завели уголовные дела. В России после блэкаута приняли решение о запуске энергомоста, а позднее заявили, что пережили все три блокады.

    REUTERS Stringer
    Поврежденная взрывом электроопора в Херсонской области

    Результаты

    По состоянию на сентябрь 2017 года Украина не поставляет в Крым воду и электроэнергию, также не имеет с ним никаких торговых отношений

    Смотрите также — Ислямов: при блокаде Крыма что-то делали законно, что-то незаконно

    "Остановка поставки электроэнергии состоялась еще в мае или апреле. Все перетоки электроэнергии сегодня остановлены, все, что можно с нашей стороны спросить, мы спросили, — электроэнергию с той стороны не получаем и туда не поставляем. Это просто факт. По Крыму так же — электроэнергию и воду не поставляем", — заявил в минувшем месяце замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак.

    Ситуация на границе Украины и Крыма
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Блокада Крыма, теперь официально, а за ней - разрыв дипотношений с РФ

    По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в результате блокады полуострова пострадал в первую очередь отечественный бизнес, который был ориентирован на эту территорию.

    "Каких-то либо целей для Украины и украинцев не достигнуто. Цели достигнуты только негативные. Мы перестали зарабатывать деньги на продаже электроэнергии в Крым, мы перестали зарабатывать деньги на продаже воды в Крым", — сказал Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

    По его мнению, лояльность жителей Крыма к украинцам после энергоблокады существенно снизилась, а сам полуостров оказался изолированным.

    "Россия интенсифицировала вопрос энергетической и транспортной независимости Крыма. Был запущен так называемый энергомост, который частично решил эти проблемы. Сегодня интенсивно строится транспортный мост в Крым", — подчеркнул Бортник.

    Также он отметил, что наряду с этим от блокады остались в выигрыше украинские националисты, западные партнеры Киева и олигархи, которым удалось легализировать  "Роттердам+" и другие схемы в энергосекторе, которые в конечном итоге были проданы населению.

    РИА Новости Украина Александр Белокобыльский
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    "Удалось установить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, газ как минимум в 2 раза выше рыночных, если не больше", — подытожил эксперт.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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