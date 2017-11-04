Мигранту на заметку: найдены новые пригодные для жизни планеты

Владимир Матвеев, обозреватель

Данные об открытии новых планет поступили с космического телескопа "Кеплер" миссии NASA, который специально предназначен для поиска планет, расположенных за пределами Солнечной системы, похожих на нашу Землю. По мнению ученых, эти наиболее "оптимистические открытия", полученные с "Кеплера" позволят достигнуть новых успехов в попытках поиска "Земли 2.0", пишет Эндрю Гриффин в статье для The Independent.

В результате проведенного нового исследования, сообщается об обнаружении 20 новых планет, на которых существуют необходимые условия для поддержания жизни. По словам учёных, ознакомившихся с новыми данными, некоторые из новых миров удивительно похожи на Землю: продолжительность года практически совпадает с земным годом, а температуры на поверхности планеты подобны земным.

Между тем, больше всего из обнаруженных планет похожа на Землю планета KOI-7923.0, сообщили исследователи. Так, продолжительность года на KOI-7923.0 составляет 395 дней, а размер экзопланеты составляет 97% от размера Земли.

На планете KOI-7923.0 холоднее, поскольку она находится дальше от своей звезды, температура которой также несколько ниже, чем у Солнца. Однако разница температур не слишком велика, что вероятно, означает, что более тёплые части планеты KOI-7923.0 схожи с земными частями с более низкой температурой.

"Если вам нужно выбрать планету для отправки космического корабля, то это (KOI-7923.0) не плохая опция", — сказал лидер исследовательской группы "Кеплера" и один из ученых, которые обнаружили эти планеты Джефф Кафлин изданию New Scientist, которое первое сообщило эти новости.

По данным исследования учёных, вероятность того, что новые планеты, найденные исследовательской группой "Кеплера", окажутся "солидными кандидатами" для проживания, равняется 70−80%. Между тем, для окончательного подтверждения того, что планеты действительно пригодны для жизни, исследователям предстоит еще хорошо потрудиться.

Как сообщается, дальнейшее исследование затруднено тем, что на космическом телескопе "Кеплер" обнаружены технические проблемы, которые затрудняют работу.

В другой статье в Гриффин сообщает об обнаружении исследователями гиганта NGTS-1b в шести сотнях световых лет от Солнечной системы, всего в два раза меньше звезды, на орбите которой он существует.

Исследователей удивила эта "планета-монстр", существование которой противоречит науке, так как пишет EurekAlert, до того, как ученые обнаружили NGTS-1b, существование таких огромных планет считалось невозможным.

Также сообщается, что размеры планеты NGTS-1b примерно сопоставимы с Юпитером. Однако звезда, вокруг которой вращается планета, достаточно компактная, что делает звездную систему чрезвычайно интересной для исследований.

"Речь, судя по всему, идет о самом невероятном соотношении размеров звезды и вращающейся вокруг нее планеты. Это просто-таки уникальный прецедент — ранее мы не сталкивались с подобными планетами. И не просто не сталкивались, а даже считали их невозможными в принципе", — говорят представители международной группы специалистов, которую возглавили ученые из университета Уорвика.

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