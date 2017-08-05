В Украину с начала года не пустили более 3 тысяч россиян

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. С начала года Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну для более 3 тысяч россиян, сообщи пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

"С начала года в пропуске в Украину отказано более чем 10 тысячам иностранцев, из которых более 3 тысяч — россияне", — сказал Слободян.

Он добавил, что только в течение последних суток сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 116 лицам, в том числе 20 гражданам России.

Ранее пограничники сообщили, что по итогам первого полугодия не пропустили через государственную границу почти 12 тысяч человек, в основном из-за недействительных документов, наличия ограничений на въезд и выезд из страны и невозможность граждан подтвердить цель поездки.

Напомним, раннее в Раде предложили три года тюрьмы для россиян за незаконный въезд.