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    В Украину с начала года не пустили более 3 тысяч россиян

    (обновлено: )1910
    Как сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, только в течение последних суток сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 116 лицам, в том числе 20 гражданам России.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. С начала года Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде в страну для более 3 тысяч россиян, сообщи пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

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    facebook.com/DPSUkraine
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    "С начала года в пропуске в Украину отказано более чем 10 тысячам иностранцев, из которых более 3 тысяч — россияне", — сказал Слободян.

    Он добавил, что только в течение последних суток сотрудники Госпогранслужбы отказали в пропуске 116 лицам, в том числе 20 гражданам России.

    Ранее пограничники сообщили, что по итогам первого полугодия не пропустили через государственную границу почти 12 тысяч человек, в основном из-за недействительных документов, наличия ограничений на въезд и выезд из страны и невозможность граждан подтвердить цель поездки.

    Напомним, раннее в Раде предложили три года тюрьмы для россиян за незаконный въезд.

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