В Раде предлагают три года тюрьмы для россиян за незаконный въезд

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Раду внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное проникновение на территорию Украины (№7017), сообщает пресс-служба политической силы "Блок Петра Порошенко".

Инициаторами проекта закона выступили народные депутаты фракции БПП Артур Герасимов и Ирина Луценко.

По данным авторов документа, за незаконное проникновение на территорию Украины "представителей государства-агрессора" действующее законодательство Украины предусматривает лишь административную ответственность — штраф или применение административного ареста.

"Сейчас существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы с определенными квалифицирующими признаками, что, в свою очередь, будет способствовать защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении БПП.

Так, проектом закона предлагается "установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащие национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения. Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет", — уточняют авторы.

Кроме того, предлагается установить, что за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц будет предусматриваться ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — на срок от пяти до восьми лет.

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В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Вслед за Радой аналогичное решение приняли, в частности, Киевский, Мариупольский и Одесский горсоветы, а также Полтавский областной совет.