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    Политика

    В Раде предлагают три года тюрьмы для россиян за незаконный въезд

    (обновлено: )10002
    Как сообщили инициаторы законопроекта, на сегодняшний день "существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы с определенными квалифицирующими признаками".
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В Раду внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконное проникновение на территорию Украины (№7017), сообщает пресс-служба политической силы "Блок Петра Порошенко".

    Инициаторами проекта закона выступили народные депутаты фракции БПП Артур Герасимов и Ирина Луценко.

    Флаг России
    REUTERS Sergei Karpukhin
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    По данным авторов документа, за незаконное проникновение на территорию Украины "представителей государства-агрессора" действующее законодательство Украины предусматривает лишь административную ответственность — штраф или применение административного ареста.

    "Сейчас существует общественная необходимость криминализации незаконного пересечения границы с определенными квалифицирующими признаками, что, в свою очередь, будет способствовать защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении БПП.

    Так, проектом закона предлагается "установить уголовную ответственность за пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащие национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с документами, содержащими недостоверные сведения. Такое деяние будет наказываться лишением свободы на срок до трех лет", — уточняют авторы.

    Кроме того, предлагается установить, что за повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц будет предусматриваться ответственность в форме лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — на срок от пяти до восьми лет.

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    В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Вслед за Радой аналогичное решение приняли, в частности, Киевский, Мариупольский и Одесский горсоветы, а также Полтавский областной совет.

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