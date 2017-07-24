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    Россия

    Песков о войсках у границ Украины: РФ меняет конфигурацию ВС как хочет

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения об усилении группировки войск у границ Украины, заявил, что Россия может менять конфигурацию вооруженных сил на своей территории так, как считает целесообразным, а за более детальной информацией посоветовал обратиться в Минобороны.

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    "Российская Федерация вольна изменять конфигурацию вооруженных сил на своей территории в соответствии с тем, насколько это считается целесообразным — это первое. Второе: что касается конкретики, то в данном случае все-таки лучше этот вопрос адресовать коллегам в министерство обороны", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, действительно ли Россия концентрирует военные силы у границы с Украиной, как об этом сообщает украинский генштаб, и с какой целью.

    Накануне Генштаб Украины сообщил, что в последнее время Российская Федерация нарастила военное присутствие на границе с Украиной тремя мотострелковыми дивизиями.

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