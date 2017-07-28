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    В мире

    Белоруса взяли в заложники за границей за отказ жениться

    (обновлено: )13420
    Как отмечается, с помощью SMS "белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании".
    Бракосочетание
    flickr.com/adamjonfuller

    КИЕВ, 28 июл – РИА Новости Украина. Гражданин Белоруссии "в одной из жарких стран" был взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, на которой не захотел жениться, сообщил в пятницу белорусский МИД.

    "Двадцать третьего июля белорусская дипмиссия в одной из жарких стран получила информацию о том, что гражданин Белоруссии взят в заложники вооруженными родственниками местной девушки, жениться на которой он отказался", — говорится в сообщении МИД на официальной странице в Facebook.

    В ведомстве отметили, что с помощью SMS "белорус смог скрытно сообщить дипмиссии точный адрес, план помещения, количество вооруженных человек и их расположение в здании". В результате спецоперации местной полиции гражданин Белоруссии был освобожден и вернулся на родину, добавили в МИД.

    Министерство в этой связи посоветовало гражданам Белоруссии быть внимательнее к его рекомендациям по поводу ситуации в той или иной стране, а также быть осторожнее "с обещаниями жениться".

    В какой стране произошел инцидент, МИД не уточняет, поясняя, что "степень детализации публикуемых сведений ограничивается законом Белоруссии "Об информации, информатизации и защите информации".

    Напомним, в июне в Черкасской области 56-летняя жительница Смелы за 800 долларов заказала убийство мужа.

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