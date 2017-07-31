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    Пограничники задержали четырех нелегалов на границе с ЕС

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (642)

    (обновлено: )13401
    По данным Государственной пограничной службы, среди задержанных оказались 43-летний гражданин Ирака, два 24-летних гражданина Палестины, а также 28-летний гражданин Азербайджана.
    Пограничники задержали нелегалов на границе с ЕС
    пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали четырех незаконных мигрантов при попытке пересечь границу с Евросоюзом, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    "Пограничники мукачевского отряда задержали четырех иностранцев, которые намеревались незаконно попасть в Венгрию", — говорится в сообщении.

    пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
    Пограничники задержали четырех нелегалов на границе с ЕС

    По данным ведомства, среди задержанных оказались 43-летний гражданин Ирака, два 24-летних гражданина Палестины, а также 28-летний гражданин Азербайджана.

    Пограничники сообщили, что на всех задержанных составлены административные протоколы, дела будут направлены в суд.

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    Напомним, ранее пограничники задержали 13 граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу с Россией.

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