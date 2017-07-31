Стрельба в Днепре: одного из нападавших вывезли за границу - СМИ

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Один из подозреваемых в перестрелке в Днепре 36-летний Давид Калашников, который был ранен в результате инцидента, вывезен из больницы Мечникова, куда его доставили в тяжелом состоянии.

Вечером 24 июля в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

"В больнице под видом переезда в другую клинику, Калашников, находившийся без сознания, был вывезен за границу. В больницу прибыли следователи полиции", — пишет сensor.net.ua.

Также за границу выехал и Шалом Нахшон, которого Саакян обвинил в организации нападения.

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