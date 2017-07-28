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    Фотоленты

    В Днепропетровской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов

    (обновлено: )121
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    informator.dp.ua
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    informator.dp.ua
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    informator.dp.ua
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    informator.dp.ua
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    informator.dp.ua
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    informator.dp.ua
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    informator.dp.ua

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    Пять грузовых вагонов сошли с рельсов на станции "Синельникова-2" в Днепропетровской области, ряд пассажирских поездов следуют по измененному маршруту, сообщила в пятницу пресс-служба компании "Укрзализныця".

    "Сегодня, 28 июля, в 00.56 на станции "Синельниково-2" регионального филиала "Приднепровская железная дорога" сошли с рельсов пять вагонов, нагруженных листовым металлом", — говорится в сообщении.

    Как отметили в компании, ряд пассажирских поездов и электропоездов следуют по измененному маршруту.

    Для поднятия вагонов на рельсы железнодорожники задействовали восстановительные поезда, два из них уже подняли. На месте работает комиссия "Укрзализныци" и регионального филиала "Приднепровская железная дорога", которая будет расследовать причины схода вагонов.

    Напомним, по меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне в пятницу.

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