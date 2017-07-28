В Днепропетровской области сошли с рельсов пять грузовых вагонов

Пять грузовых вагонов сошли с рельсов на станции "Синельникова-2" в Днепропетровской области, ряд пассажирских поездов следуют по измененному маршруту, сообщила в пятницу пресс-служба компании "Укрзализныця".

"Сегодня, 28 июля, в 00.56 на станции "Синельниково-2" регионального филиала "Приднепровская железная дорога" сошли с рельсов пять вагонов, нагруженных листовым металлом", — говорится в сообщении.

Как отметили в компании, ряд пассажирских поездов и электропоездов следуют по измененному маршруту.

Для поднятия вагонов на рельсы железнодорожники задействовали восстановительные поезда, два из них уже подняли. На месте работает комиссия "Укрзализныци" и регионального филиала "Приднепровская железная дорога", которая будет расследовать причины схода вагонов.

Напомним, по меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне в пятницу.