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    Фотоленты

    Стрельба и танцы на крыше авто в Днепре. Кадры с места инцидента

    (обновлено: )355
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    "Информатор"
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    "Информатор"
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    "Информатор"
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    Свидетели рассказывают обстоятельства происшествия.
    "Информатор"
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    Автомобиль, на крышу которого запрыгнул неадекватный мужчина
    "Информатор"
    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу
    Машина оказалась немного повреждена — на крыше от прыжков мужчины образовалась вмятина.
    "Информатор"

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    В Днепре драка возле церкви переросла в стрельбу

    В воскресенье в Днепре на улице Сечевых Стрельцов, у здания Украинской православной церкви, произошла стрельба, сообщает местное издание "Информатор".

    Как уточняется, конфликт произошел около 17.45. По словам очевидцев, водитель автомобиля Infiniti остановился на светофоре на улице Сечевых Стрельцов перед перекрестком с улицей Шевченко. В это время дорогу переходил мужчина с другом. Неожиданно мужчина запрыгнул на капот автомобиля и перебежал на крышу, отмечает издание.

    Водитель, с которым в салоне автомобиля находились жена и полуторагодовалый ребенок, вышел из машины, а неадекватный мужчина бросился на водителя Infiniti с кулаками.

    Алексей Якубин. Архивное фото
    Алексей Якубин/Facebook
    Заявления Трампа по Украине, стрельба в Днепре. Мнение Якубина

    "Между мужчинами завязалась драка, в результате которой водитель достал травматический пистолет и выстрелил нападавшему в живот, чуть ниже пупка. Мужчина, который запрыгивал на крышу, был в неадекватном состоянии и сам признался, что употреблял наркотики", — рассказал заместитель командира батальона №3 Управления патрульной полиции Днепра, лейтенант Константин Михайлец.

    Патрульные сообщили, что у стрелявшего водителя есть все необходимые документы на оружие. Кроме того, он абсолютно трезв.

    Также выяснилось, что мужчина, решивший устроить "танцы" на крыше Infiniti, приехал в Днепр на отдых из Одессы. Мужчину с легкой травмой живота увезли в больницу. Дальнейшие обстоятельства произошедшего на месте выясняет патрульная полиция.

    Напомним, вечером 24 июля у кальян-бара D.O.M. в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян. Его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

    Смотрите также: Смертельные разборки в Днепре: кадры с места стрельбы

    Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь ранее заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.

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