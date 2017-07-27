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    Стрельба в Днепре: подозреваемый рассказал новые подробности

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (394)

    (обновлено: )178
    Сообщается, что суд суд арестовал одного из подозреваемых в стрельбе в Днепре Александра Лакизу на 60 суток без возможности внесения залога.
    Один из подозреваемых в стрельбе в Днепре в зале суда
    dnipro.depo.ua

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Один из подозреваемых в стрельбе в Днепре Александр Лакиза рассказал в зале суда, что первым огонь открыл бывший боец АТО Эдмонд Саакян.

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    Об этом сообщает dnipro.depo.ua.

    По информации "112 Украина" суд арестовал Лакизу на 60 суток без возможности внесения залога.

    "Прокуроры просили без возможности внесения залога, потому что считают, что Лакиза может или убежать, или исказить все доказательства, которые свидетельствуют о том, что именно он стрелял в людей 24 июля. Также сегодня могут избрать меру пресечения и другому подозреваемому, но пока неизвестно, смогут ли его доставить в суд, ведь сегодня ему проводили оперативное вмешательство. Сможет ли он по состоянию здоровья присутствовать в суде, пока неизвестно. Срок в 72 часа от времени задержания истекает в 2:00 завтрашнего дня", — сообщает телеканал.

    Вечером 24 июля у кальян-бара D.O.M. в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян. Его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Позже стало известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

    Смотрите также: Смертельные разборки в Днепре: кадры с места стрельбы

    Начальник криминальной полиции Днепропетровской области Олег Грозь ранее заявил, что перестрелка возникла на почве "экономических интересов" двух сторон.

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