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    Обращение Нахшона, которого Саакян назвал заказчиком разборок в Днепре

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (392)

    (обновлено: )57920
    Шолом Нахшон, который является фигурантом дела о стрельбе в Днепре у одной из кальянных, записал видеообращение. Ранее один из пострадавших в перестрелке Эдмунд Саакян назвал Нахшона заказчиков нападения.
    Канал sholom n на youtube

    Напомним, вечером 24 июля у кальян-бара D.O.M. в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. Убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян. Его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал.

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    Так, Саакян заявил, что о "еврейском следе" в покушении на себя и своих компаньонов, обвинив в организации попытки его убийства бывшего компаньона своего брата Шолома Нахшона.

    Нахшон в видеообращении заявил, что после инцидента о нем распространяется масса неправдивой информации, однако у него действительно были вопросы по финансам к брату Эдмунда Саакяна.

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