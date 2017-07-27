Обращение Нахшона, которого Саакян назвал заказчиком разборок в Днепре

Напомним, вечером 24 июля у кальян-бара D.O.M. в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один — скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. Убитые были бойцами АТО, также был ранен атошник и адвокат Эдмунд Саакян. Его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал.

Читайте также: На слуху. Война атошников в Днепре

Так, Саакян заявил, что о "еврейском следе" в покушении на себя и своих компаньонов, обвинив в организации попытки его убийства бывшего компаньона своего брата Шолома Нахшона.

Нахшон в видеообращении заявил, что после инцидента о нем распространяется масса неправдивой информации, однако у него действительно были вопросы по финансам к брату Эдмунда Саакяна.