Блокада Донбасса подрывает доверие диалога по пленным - Саакян

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Волонтеры и ветераны антитеррористической операции начинают блокировку незаконных торговых маршрутов с оккупированной территории Донбасса. Об этом накануне сообщили второй командир батальона "Донбасс" Анатолий Виноградский и бывший исполняющий обязанности начштаба батальона "Айдар" Валентин Лихолит.

Причина блокады в том, что боевики не выполнили ультиматум об освобождении украинских пленных.

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Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука уже заявил, что блокада не согласована ни с одним государственным учреждением — СБУ, МВД, армией, а значит "установка блок-постов, проведение каких-либо досмотров, предоставление каких-либо "разрешений" является незаконным и должно получить соответствующую оценку со стороны правоохранителей".

Кому выгодна блокада торговых маршрутов на Донбассе, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Олег Саакян.

(текст публикуется на языке оригинала)

Організатори блокади заявляють, що її мета — змусити представників бойовиків відпустити всіх українських полонених. Проте є і критичні відгуки, що нібито відбувається перерозподіл контрабанди через лінію дотику. Як ви вважаєте?

— Є дуже велика кількість питань стосовно цієї так званої блокади. Перш за все, вона була б неможлива, якщо б держава виконувала власні функції і дала б однозначну відповідь стосовно політики відносно окупованих територій, зокрема торговельно-економічної політики держави в рамках агресії сусіда. Оскільки такої однозначної відповіді у діях і політиці з боку держави немає, то цю тему будуть використовувати політично та економічно в інших цілях. По-друге, викликає дуже багато питань, хто дійсно є організаторами цієї блокади, по-друге вони діють поза правовим полем, по-третє, мене дуже дивує, коли певні організації називаються не організаціями, а прикриваються широкими верствами населення і виступають від імені всіх ветеранів АТО. Хоча я так розумію, що далеко не всі ветерани АТО підтримують таку діяльність.

Один з організаторів цієї блокади каже, що на сьогодні близько 200 волонтерів і ветеранів АТО готові підтримати таку ідею.

— Уявіть собі три роки війни, скільки у нас в дійсності хлопців пройшло через АТО, скільки волонтерів, а тут лише про двісті, а намагаються говорити від імені всіх волонтерів і всі фактично ветеранів АТО. Я думаю, це навіть образливо тим ветеранам АТО, які дійсно зараз не підтримують і не є там, серед цих так званих активістів.

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З іншого боку, є питання, чи не є це розподілом ресурсів, тому щодо Семенченко є немало питань стосовно діяльності його в часи батальйону "Донбас", який потім розформувався і частина його пішло в ВСУ і, фактично, там є про що говорити. Так само можна говорити про те, що така блокада є абсолютно неефективною. Так само потрібно зазначити, що ультиматум з боку 200 людей стосовно відпускання заручників і полонених, яких тримають в ОРДЛО і тримає окупаційна адміністрація, це виглядає, як мінімум, не серйозно і лише підриває довіру до процесу обміну полоненими. І не сприяє тому, щоб Україна виступала тут з єдиною позицією, тим паче щоби нас підтримували в цьому західні колеги.

Це може викликати зворотню реакцію в представників бойовиків? Тобто і домовленого обміну не буде?

— Більше ніж можливо. Зараз можна під цей шумок проводити дуже багато інших провокацій. Фактично, така акція лише може посилити позиції РФ і так званого ОРДЛО, бо це в дійсності виглядає більше як провокація, ніж як в дійсності якась позитивна акція. Хоча я нічого не маю проти тих людей, хто організовує і, можливо, тут є просто використання благих намірів людей, оскільки в цілому, якщо брати стратегічно, то само собою така акція лише послаблює Україну і посилює нашого ворога.

Організатори блокади визнають, що триває процес узгодження акції з офіційними структурами. Якими будуть результати?

— Не хотілося б думати, що тут може бути економічне питання, а дійсно торгівлі з територіями, стати розмінною монетою і предметом для торгів з державними інституціями. Але якщо припустити, що це може бути пов'язано з контрабандою, перерозподілом впливу, то в принципі можливо і таке. Скоріше за все, тут будуть політичні торги, оскільки ми бачимо, що фактично виступають активісти так звані з політичними гаслами і з риторикою відносно окупації, тому скоріше за все, це буде просто, по-перше, піарного характеру електорального, плюс будуть певні вимоги і пошук компромісу з державною владою саме в цій площині. З іншого боку, ще раз акцентую увагу, що таке було б неможливо при наявності державної політики відносно окупованих територій. За відсутності це буде використовуватися ворогом, внутрішніми силами, і це лише питання часу.

Своим мнением относительно блокады торговых маршрутов поделился в эфире "ГС" волонтер, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" офицер вооруженных сил в запасе Мирослав Гай.

Ваше ставлення до блокади?

— Чисто морально, як людина, яка буває на цій війні і яка є свідком, знає про те, що є факти контрабанди, і порушення територіальної цілісності моєї країни, і те, що заходять збройні сили сусідньої країни, шастають і це все абсолютно безконтрольно відбувається майже.Звичайно, десь морально, психологічно мені б хотілося якихось рішучих дій, щоби вже, наприклад, ввели візовий режим з РФ, якось закрили все це. Але в першу чергу мене в цій ситуації, як людину, і як волонтера, хвилює, що буде з нашими громадянами, які не змогли виїхати, наприклад, з причин хвороби? У мене є знайома, в неї син воює в добровольчому батальйоні, а мама її дуже літня жінка, їй майже 90 років, от вони наразі виїхати не можуть. Бо тут у них житла немає, син воює, вони і так там ховаються… І вони просто не знають, що робити. От в такій ситуації. Потім, що робити з дитячими будинками, які на тій території. Це наші діти. Противник їх не віддає, як їм допомагати? І от мене в першу чергу завжди в цій ситуації непокоять отакі конкретні речі. Але морально я розумію. Це складне питання, чи зможуть хлопці влаштувати дійсно справжню блокаду.

Наскільки великі потоки контрабанди йдуть на сьогодні через лінію розмежування і хто на них сидить?

— Звідки я знаю, хто сидить на них? Але контрабанда була і буде. У нас же що на інших кордонах з іншими державами нема контрабанди? Є. І з цим борються, є створені групи, так звані мобільні групи, ще колись були створені, які борються з контрабандою. Контрабандисти відповідно намагаються оминути ці групи і протягнути свої вантажі. Тобто питання тільки одне, що з цією території може заходити зброя — і так воно і є. І у нас йде війна. Оце важливо розуміти. Наразі йде питання про припинення будь-яких контрабандних потоків з боку країни, яка є агресором щодо України. Але я не певен, що така блокада допоможе, тому що контрабандисти зазвичай користуються не тими шляхами, якими їздять звичайні автомобілі. У них є окремі свої канали, переправи і так далі. Наші їх ловлять, борються з цим, вони вигадують нові.

Ранее политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что эшелоны с контрабандой в зону АТО идут каждую ночь.