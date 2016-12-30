На политической части Ассоциации Украины с ЕС можно "ставить крест" - Саакян

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Правительство Нидерландов внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС после 15 марта 2017 года. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль в эфире одного из телеканалов.

Она отметила, что это произойдет после выборов в Нидерландах, поскольку вопрос является достаточно политизированным.

Ситуацию с ратификацией Ассоциации Украины с ЕС в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог Олег Саакян.

"В Европе еще и по Ассоциации с нами есть много вопросов после референдума в Нидерландах. Фактически, та Ассоциация, с которой выходила молодежь на Майдан, она уже не имеет того символического статуса, который был. Т.е. она не дает нам ни перспектив на членство в ЕС — четко это оговаривается, она не дает нам гарантий по экономической, военной или другой защите, т.е. вся политическая часть — она нивелирована, на ней можно ставить крест. И это, фактически, торговое соглашение, открытие рынков", — отметил эксперт.