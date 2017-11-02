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    Аналитика и комментарии

    Украина внесла в ООН "жесткую" резолюцию по Крыму

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (222)

    (обновлено: )32708
    Секретариат Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН получил от Украины резолюцию, ранее анонсированную главой МИД Павлом Климкиным как "очень сильный и жесткий проект".
    Организация объединенных наций
    REUTERS Denis Balibouse

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Делегация Украины внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму, сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря постоянного представительства Украины при всемирной организации Олега Николенко.

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    Обновленная резолюция должна консолидировать международную поддержку в вопросе "деоккупации Крыма", заявил Николенко.

    По его словам, в документе содержится требование к РФ отменить запрет организации "Меджлис крымско-татарского народа", а также подчеркнута необходимость обучения на полуострове на украинском и крымско-татарском языках.

    "Обновленная резолюция имеет целью консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова. В частности, в ней содержится требование к РФ выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымско-татарского народа, а также отмечена необходимость обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках", сказал дипломат.

    Кроме того, в документе подчеркивается "необходимость предоставления доступа международных организаций в оккупированный Крым".

    По словам Николенко, соавторами проекта резолюции выступили 34 страны. Голосование в Третьем комитете, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами, запланировано на середину ноября.

    Документ будет внесен на всеобщее голосование в Генассамблее ООН после голосования по резолюции в ее Третьем комитете. По процедуре, для утверждения документа требуется простое большинство голосов голосующих государств.

    Глава МИД Украины Павел Климкин ранее анонсировал новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.

    "Эта резолюция должна осудить действия РФ по недопущению международных организаций и гуманитарных организаций в оккупированный Крым. Она должна однозначно призвать Россию выполнять решение международного суда ООН", сказал Климкин на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом в Киеве.

    В сообщении МИД Украины говорится, что "жесткий документ" не просто усилит положение Резолюции 2016 года, а будет содержать "новые важные элементы". В частности, отмечается необходимость выполнения Россией решения Международного суда ООН в деле Украина против России и "предоставление доступа к полуострову международным мониторинговым миссиям", говорится в сообщении на сайте МИД.

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    Как сообщается, проект резолюции также осуждает применение в Крыму правовой системы РФ, "экспроприацию украинской собственности", "автоматическое распространение российского гражданства на резидентов Крыма" и др.

    Климкин также сказал, что намерен привлекать внимание международного сообщества по вопросу Крыма "не только языком резолюций".

    В этой связи, министр иностранных дел Украины сообщил о запуске информационной кампании #CrimeaIsBleeding. Он призвал привлечься к этой кампании международные СМИ, гражданское общество, студенчество и украинскую диаспору за рубежом.

    Голосование по резолюции запланировано на середину ноября. После этого ожидается вынесение документа на всеобщее голосование в Генассамблее.

    Напомним, Россия присоединила Крым и Севастополь после референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной.

    Ранее сообщалось, что Украина призвала международное сообщество поддержать обновленную резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе.

    Подобная активизация деятельности украинского МИДа произошла после двух последних встреч Климкина и спецпредставителя США Курта Волкера.

    В частности, "сегодня (25 октября) состоялась замечательная встреча с Павлом Климкиным, на которой обсуждалось видение Украины того, как ООН может помочь в реализации минских соглашений", написал ранее Волкер в своем микроблоге в "Твиттере".

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    В ходе визита в Киев спецпредставитель США обсудил роль ООН в урегулировании конфликта в Донбассе, искал компромиссы по миротворцам, обсудил режим прекращения огня, отвода вооружений, вопрос обмена заложниками, а также ситуацию в Крыму с крымскими татарами и в более широком контексте.

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