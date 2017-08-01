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    Общество

    Украина пустила с молотка арестованные российские танкеры

    (обновлено: )67318
    Сообщается, что два российских танкера "Ниагара" и "Борислав" были проданы дороже, чем рассчитывалось. Ранее оба судна принадлежали ООО "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, Россия).
    Танкер. Архивное фото
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Система электронных торгов арестованным имуществом "СЕТАМ" продала два российских танкера "Ниагара" и "Борислав" за 10,1 млн гривен, сообщает Центр транспортных стратегий (ЦСТ).

    cfts.org.ua
    Танкер-химовоз "Ниагара"

    "За танкер-нефтевоз "Борислав" соревновались 9 участников, которые сделали более 30 ставок. В результате цена выросла с 1,444 млн гривен до 5,113 млн гривен, свидетельствуют данные "СЕТАМ". За танкер-химовоз "Ниагара" боролись 5 претендентов. Цена выросла с 2,475 млн гривен до 5,012 млн гривен", — сообщает ЦСТ.

    Ранее оба судна принадлежали ООО "Волго-Донское судовое агентство" (Волгоград, Россия). Компания задолжала 40,094 тыс. долларов фирме CYE PETROL TIC LTD STI (Стамбул, Турция) в качестве компенсации по уплате судебного сбора.

    "В рамках выполнения решения Хозяйственного суда Херсонской области составлен акт описи и ареста имущества должника. Принудительное исполнение решений было возложено на Государственную исполнительную службу, которая входит в систему органов Минюста Украины. После этого танкеры были выставлены в "СЕТАМ", — напоминает Центр транспортных стратеги.

    Ранее Погранслужба Одесского отряда морской охраны обнаружили факты нарушения запрета на заход в закрытые порта Крыма иностранного судна заграничного следования под флагом Белиза.

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