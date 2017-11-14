В Одесской области корью заболели 30 человек из религиозной общины

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Одесской области в селе Виноградовка Болградского района корь поразила 31 человека.

Практически все заболевшие краснухой — члены религиозной общины. Большинство больных корью — дети, которым не делали прививки от кори.

"Большинство заболевших лечатся дома. Детей из этого села, которые учатся в других населенных пунктах, перед уроками проверяют в медпунктах", — рассказал "Сегодня" глава Болградской районной госадминистрации Денис Мусиенко.

По его словам, только в одной семье, к примеру, вирус подхватили семеро детей и их мать.