наверх
14.11.201711:10
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Одесской области корью заболели 30 человек из религиозной общины

    (обновлено: )14
    В Болградском районе подавляющее число заболевших краснухой — члены религиозной общины, которые не делают детям прививки.
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Одесской области в селе Виноградовка Болградского района корь поразила 31 человека.

    Практически все заболевшие краснухой — члены религиозной общины. Большинство больных корью — дети, которым не делали прививки от кори.

    "Большинство заболевших лечатся дома. Детей из этого села, которые учатся в других населенных пунктах, перед уроками проверяют в медпунктах", — рассказал "Сегодня" глава Болградской районной госадминистрации Денис Мусиенко.

    По его словам, только в одной семье, к примеру, вирус подхватили семеро детей и их мать.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Андрей Парубий. Архивное фото
      Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
      Андрей Дещица
      Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
      Вирус кори
      Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
      Миротворцы ООН. Архивное фото
      Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?