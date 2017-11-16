наверх
16.11.201720:42
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Украина: переименованная ВОВ и участники Революции Достоинства

    (обновлено: )20260
    Верховная Рада Украины сделала очередной шаг на пути стирания исторической памяти народа, переименовав в законе Великую Отечественную войну во Вторую мировую.
    Революция достоинства
    РИА Новости

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украина готовится отметить четвертую годовщину "евромайдана", позднее официально названного новой властью "Революцией Достоинства". Праздновать особо нечего: после "евромайдана" ушел Крым, началась гражданская война на востоке, десятки тысяч людей погибли и пострадали, в стране полтора миллиона беженцев, миллионы — покинули Украину.

    Через четыре года после кровавой драмы в центре Киева все еще не установлено, кто стрелял в силовиков и в протестующих.

    Смотрите также: На Крещатике началась подготовка к годовщине Евромайдана

    Верховная Рада на этой неделе вспомнила о пострадавших во время событий на Майдане. Согласно принятому во втором чтении законопроекту №5697 об изменениях к закону о статусе ветеранов войны, льготы и другие социальные гарантии лиц, получивших телесные повреждения на Майдане, приравнены к льготам участников боевых действий. Введено определение "Пострадавшие участники Революции Достоинства".

    По данным Минсоцполитики Украины, такой статус могут получить около тысячи человек.

    Силовики сделают выводы

    Действие статьи о льготах не распространяется на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые пострадали во время "евромайдана". А пострадавших было много: все помнят "коктейли Молотова", летевшие в правоохранителей, помнят живые факелы…

    По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, во время февральских событий 2014 года в Киеве были убиты семь военнослужащих Внутренних войск и десять сотрудников МВД. Телесные повреждения разной степени тяжести получили 1127 работников милиции, 196 огнестрельных ранений… По словам главы комиссии Геннадия Москаля, "при этом сотрудники милиции и военнослужащие Внутренних войск на момент получения огнестрельных ранений были без табельного оружия".

    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    zakarpattya.net.ua
    Спецоперация в Закарпатье. Пограничники силой закрывали "частную границу"

    Теперь все сделают выводы. "Вот вам и ответ, стоит ли защищать правопорядок в нашей стране", — характерное высказывание в соцсетях. И если снова дело дойдет до противостояния на улицах (а исключать такого варианта развития событий нельзя), то много ли найдется желающих стоять на смерть, защищая Банковую?

    Дело киевских снайперов

    Кто стрелял в силовиков — до сих пор не выяснено. Отметим, что и вопрос о том, кто стрелял в протестующих, тоже открыт.  Обвиняют сотрудников спецподразделения "Беркут", но будет ли доказана их вина? Суд пока не вынес решения.

    В отчете упомянутой временной следственной комиссии  говорится как об установленном факте, что "многие огнестрельные ранения нанесли снайперы". В комиссии сочли, что снайперы работали для эскалации напряженности в Киеве — чтобы был повод ввести чрезвычайное положение. Однако для этого было достаточно и других поводов.

    При этом пули, которые хирурги изымали из тел раненых и убитых силовиков, остались в госпиталях: "по непонятным причинам" оперативно-следственные группы в лечебные учреждения не выезжали…

    Читайте также: Вы не видели $157 миллионов? "Деньги Онищенко" и при чем здесь Янукович

    Находящийся в РФ бывший президент Виктор Янукович считает, что нынешняя украинская власть делала и делает все, "чтобы уничтожить улики, которые подтверждали, что именно иностранные наемники и те, кто контролировал Майдан, организовывали стрельбу снайперов, которые стреляли как по бойцам "Беркута", так и по бойцам Майдана".

    По его словам, "…сегодня уже многие понимают, что стреляли из зданий, которые контролировались Майданом".

    "Это значит организованные группы снайперов, чтобы спровоцировать столкновения. И эта истина будет установлена, сегодня много есть документов, доказывающих именно это", — заявил журналистам бывший президент.

    Переименованная Великая Отечественная

    Принимая изменения к закону о статусе ветеранов войны, украинские парламентарии попутно в очередной раз плюнули в советское прошлое Украины.

    Термины "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная", "Великая Отечественная война и война с Японией", "Великая Отечественная война 1941-1945 годов и война 1945 года с империалистической Японией" заменены в законе на термин "Вторая мировая война".

    Удивляться этому не приходится, считает политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

    "…Оказалось, что власть во вторник не только устроила фарс, приравняв пострадавших на Майдане к ветеранам войны.

    "Шариковы"-депутаты, выбранные нашим народом, этим же законом заменили термин "Великая отечественная война" на "Вторая мировая война".

    В принципе, нашу власть понять можно. Для них война была не отечественной. Их отцы и деды сотрудничали с немецким Абвером, а потом из схронов воевали с Советской Армией.

    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото
    "Многоходовка" Порошенко с НАБУ обречена на провал – Портнов

    Плюс — Порошенко и НФ поработали на свой электорат Западной и Центральной Украины, в очередной раз плюнув в советскую историю.

    В общем, у каждого своя война была. И кто до власти дорвался — тот и пишет свою историю. Тем более, у нас нет оппозиции, которая защитила бы память людей…", — написал Корнейчук в своем блоге.

    Что ж, в преддверии официальных торжеств по случаю очередной годовщины "евромайдана" можно вспомнить, в каких условиях не потерявшие память украинцы отмечают теперь День Победы 9 мая и другие даты, связанные с Великой Отечественной войной. Власть дистанцируется, национал-радикалы проводят свои контр-акции, нападают на ветеранов… "Декоммунизаторы" пытаются вычеркнуть целую эпоху из истории страны. Пока они во власти.

    Но… история продолжается. И тут уместно, пожалуй, вспомнить известный афоризм: "если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Газманов, Валерия, Кобзон
    Культурная война. Запрет гастролей российских артистов
    Настольная игра Галичина 1918
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших