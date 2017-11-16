Украина: переименованная ВОВ и участники Революции Достоинства

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина готовится отметить четвертую годовщину "евромайдана", позднее официально названного новой властью "Революцией Достоинства". Праздновать особо нечего: после "евромайдана" ушел Крым, началась гражданская война на востоке, десятки тысяч людей погибли и пострадали, в стране полтора миллиона беженцев, миллионы — покинули Украину.

Через четыре года после кровавой драмы в центре Киева все еще не установлено, кто стрелял в силовиков и в протестующих.

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Верховная Рада на этой неделе вспомнила о пострадавших во время событий на Майдане. Согласно принятому во втором чтении законопроекту №5697 об изменениях к закону о статусе ветеранов войны, льготы и другие социальные гарантии лиц, получивших телесные повреждения на Майдане, приравнены к льготам участников боевых действий. Введено определение "Пострадавшие участники Революции Достоинства".

По данным Минсоцполитики Украины, такой статус могут получить около тысячи человек.

Силовики сделают выводы

Действие статьи о льготах не распространяется на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые пострадали во время "евромайдана". А пострадавших было много: все помнят "коктейли Молотова", летевшие в правоохранителей, помнят живые факелы…

По данным временной следственной комиссии Верховной Рады, во время февральских событий 2014 года в Киеве были убиты семь военнослужащих Внутренних войск и десять сотрудников МВД. Телесные повреждения разной степени тяжести получили 1127 работников милиции, 196 огнестрельных ранений… По словам главы комиссии Геннадия Москаля, "при этом сотрудники милиции и военнослужащие Внутренних войск на момент получения огнестрельных ранений были без табельного оружия".

Теперь все сделают выводы. "Вот вам и ответ, стоит ли защищать правопорядок в нашей стране", — характерное высказывание в соцсетях. И если снова дело дойдет до противостояния на улицах (а исключать такого варианта развития событий нельзя), то много ли найдется желающих стоять на смерть, защищая Банковую?

Дело киевских снайперов

Кто стрелял в силовиков — до сих пор не выяснено. Отметим, что и вопрос о том, кто стрелял в протестующих, тоже открыт. Обвиняют сотрудников спецподразделения "Беркут", но будет ли доказана их вина? Суд пока не вынес решения.

В отчете упомянутой временной следственной комиссии говорится как об установленном факте, что "многие огнестрельные ранения нанесли снайперы". В комиссии сочли, что снайперы работали для эскалации напряженности в Киеве — чтобы был повод ввести чрезвычайное положение. Однако для этого было достаточно и других поводов.

При этом пули, которые хирурги изымали из тел раненых и убитых силовиков, остались в госпиталях: "по непонятным причинам" оперативно-следственные группы в лечебные учреждения не выезжали…

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Находящийся в РФ бывший президент Виктор Янукович считает, что нынешняя украинская власть делала и делает все, "чтобы уничтожить улики, которые подтверждали, что именно иностранные наемники и те, кто контролировал Майдан, организовывали стрельбу снайперов, которые стреляли как по бойцам "Беркута", так и по бойцам Майдана".

По его словам, "…сегодня уже многие понимают, что стреляли из зданий, которые контролировались Майданом".

"Это значит организованные группы снайперов, чтобы спровоцировать столкновения. И эта истина будет установлена, сегодня много есть документов, доказывающих именно это", — заявил журналистам бывший президент.

Переименованная Великая Отечественная

Принимая изменения к закону о статусе ветеранов войны, украинские парламентарии попутно в очередной раз плюнули в советское прошлое Украины.

Термины "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", "Великая Отечественная", "Великая Отечественная война и война с Японией", "Великая Отечественная война 1941-1945 годов и война 1945 года с империалистической Японией" заменены в законе на термин "Вторая мировая война".

Удивляться этому не приходится, считает политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"…Оказалось, что власть во вторник не только устроила фарс, приравняв пострадавших на Майдане к ветеранам войны.

"Шариковы"-депутаты, выбранные нашим народом, этим же законом заменили термин "Великая отечественная война" на "Вторая мировая война".



В принципе, нашу власть понять можно. Для них война была не отечественной. Их отцы и деды сотрудничали с немецким Абвером, а потом из схронов воевали с Советской Армией. Украинское фото "Многоходовка" Порошенко с НАБУ обречена на провал – Портнов

Плюс — Порошенко и НФ поработали на свой электорат Западной и Центральной Украины, в очередной раз плюнув в советскую историю.



В общем, у каждого своя война была. И кто до власти дорвался — тот и пишет свою историю. Тем более, у нас нет оппозиции, которая защитила бы память людей…", — написал Корнейчук в своем блоге.

Что ж, в преддверии официальных торжеств по случаю очередной годовщины "евромайдана" можно вспомнить, в каких условиях не потерявшие память украинцы отмечают теперь День Победы 9 мая и другие даты, связанные с Великой Отечественной войной. Власть дистанцируется, национал-радикалы проводят свои контр-акции, нападают на ветеранов… "Декоммунизаторы" пытаются вычеркнуть целую эпоху из истории страны. Пока они во власти.

Но… история продолжается. И тут уместно, пожалуй, вспомнить известный афоризм: "если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки".