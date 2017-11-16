Спецоперация в Закарпатье. Пограничники силой закрывали "частную границу"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Утром, 16 ноября, в Береговском и соседних районах Закарпатской области проводится спецоперация, направленная на выявление и задержание организаторов незаконной миграции, контрабанды и других незаконных действий на украинской границе. Проводятся обыски в более 100 помещениях участников преступных схем, привлечена техника Госпогранслужбы, личный состав и пограничная авиация. А главное, силовики наведались в гости к организатору схемы, а так же владельцу "частной границы" Аттиле Хорвату по прозвище "Дока". Терпение силовиков лопнуло и они решили закрыть границу на замок.

Облава у венгерской границы

В октябре этого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в телеэфире заявил, что часть границы между Украиной и Венгрией не контролируется надлежащим образом, потому что состоит из четырех частных земельных участков. А протяженность этого участка — 150 километров.

racurs.ua Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы

Некогда два гектара земли у границы поселковый совет выделил местным жителям, но позже эти земли попали в одни руки, а на участке границы была выстроена "частная граница".

Как утверждал военный прокурор, там не может проехать пограничный наряд, потому что с вышек частной границы их ослепляют светом и даже иногда открывают огонь. И якобы существовал этот участок уже 10 лет. Но только сегодня до этого участка дошли силовики.

Задержан и объявлено подозрение руководителю Береговского районного отдела ГУ Держгеокадастра в Закарпатской области. Об этом передает Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Также проведены обыски в помещениях работников отдела, которые могут быть причастны к афере с выделением земельных участков под так называемый "частную границу".

А главное, продолжаются обыски в селе Бийгань, где проживает главный организатор схемы Аттила Хорват, более известный под прозвищем "Дока". Уже изъяты наркотики и деньги.

Земля для котрабандистов

Сотрудники госпогранслужбы удивлены такому повороту событий. А прежде всего тем, что военный прокурор напутал, у нас нет и не было "частной границы" в Венгрией, да еще и протяженностью 150 км.

"Такого понятия, как "частная граница" не существует. Матиос сказал, что этот участок протяженностью 150 км, но граница с Венгрией всего 137 км и не метром больше. Сама линия границы, если смотреть со стороны Венгрии и любого другого государства выглядит так: сначала идет пограничный столб, потом контрольно следовая полоса более 2 метров, за ней дорога, по которой движется пограничный наряд, потом линия инженерно-техничного обустройства границы — это забор с колючей проволокой, чтобы препятствовать нарушителям перебраться, а после этой линии начинается земли — приграничная линия, которая, как выясняется, и попала в частные руки. Это не кусок границы, который примыкает к границе Венгрии, о земля, которая примыкает к системе инженерно-технического обустройства границы", — рассказывает РИА Новости Украина бывший сотрудник Госпогранслужбы Андрей Сергиенко.

Такие проблемные участки есть на всем протяжении госграницы. Проблема в том, что в нашем законодательстве четко не очерчено, как близко к границе можно выделять землю в частные руки. Во времена СССР пограничная линия, земля ближе к границе, вообще находилась в ведении погранвойск. Но во времена независимой Украины был принят закон "Об использовании земель обороны", где есть отдельные пункты, кому принадлежат пограничные земли. Но, там не сказано, какой должна быть эта зона, сколько метров или километров от линии инженерно-техничного обустройства. В советские времена она была определена в 50 метров.

"Скажем так, что на границе нет ни одного участка, который был бы захвачен и туда не имели бы доступа пограничники. Мукачевский погранотряд ведет кропотливую работу, чтобы вернуть земли, которые раздала местная администрация в ведение погранотряда. Местные чиновники из Держгеокадастра, уверен, что за определенную мзду, выделили участки частникам впритык к границе. Они якобы не заметили на снимках инженерных сооружений, не заметили забора. Пограничники через суд пытаются аннулировать выделение земли и 34 участка уже вернули в ведение Мукачевского погранотряда. Но дело это непростое, суды тормозят, а начальнику отдела, который этим занимался, уже пострадал, ему весной сожгли автомобиль, угрожали. Его перевели в другое место и сейчас там этим вопросом занимается другой человек. То есть, уже можно понять, насколько это болезненно для местных контрабандистов", — рассказывает пограничник.

dpsu.gov.ua Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы

Парадокс этой истории еще в том, что когда выделяли земли примыкающие к границе в частные руки, пограничников никто не ставил в известность. Узнали об это только тогда, когда местные воротилы стали огораживать свои участки, строить дома-сараи и засаживать поля подсолнухом, кукурузой и возводить вышки, как на зоне.

"Сегодня эти участки сосредоточены в руках двух местных контрабандистов. Они оказывают сопротивление. И их понять можно. Они засеяли участки примыкающие к "забору" кукурузой и подсолнухом, они очень высокие и в этих зарослях легко можно спрятать груз. Они построили вышки якобы для того, чтобы наблюдать, как растет урожай, но на самом деле они сообщают своим подельникам о приближающемся пограничном наряде и все тут же сапают, копают землю. Как только наряд проходит, они переправляют контрабанду через границу", — объясняет Андрей Сергиенко.

В Береговском районе дела по возвращению приграничных земель идут очень сложно, оказывается огромное сопротивление. Видимо, терпение силовиков иссякло и они пошли на контрмеры — спецоперацию в Закарпатье.