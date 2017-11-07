Дело пограничника Колмогорова: как повлияет вмешательство Порошенко

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году, отправлено на пересмотр. Такое решение вынес Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел. Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.

Как известно, резонансный инцидент произошел 9 сентября 2014-го. Тогда по не подчинившемуся приказу остановится водителю и его авто пограничники открыли огонь на поражение. В результате пассажирка автомобиля погибла.

15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил Колмогорова к 13 годам тюрьмы. Суд признал, что он умышленно расстрелял автомобиль из автомата, сам же обвиняемый утверждает, что выполнял приказ начальства.

Обоснованы ли были обвинения против пограничника, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал юрист Юрий Минкин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Роз'ясніть, що означає рішення суду відправити справу на перегляд?

– Справа в тому, що суд касаційної інстанції, яким наразі є Вищий спеціалізований суд з розгляду кримінальних справ, може постановити декілька різновидів рішень за результатами перегляду справи у касаційному порядку. Тож ми маємо зараз справу з одним з них, передбаченим статтею 439 КПК. Тобто справа направлена на новий розгляд до суду першої інстанції.

Що це може означати? Оскільки суд не відмовив у задоволення касаційної скарги, оскільки суд не скасував вирок суду першої інстанції і не закрив провадження в даній кримінальній справі, це свідчить про те, що матеріали справи, які надійшли до касаційного суду, не містять достатньої доказової бази або суди першої і апеляційної інстанції допустили порушення, які не дозволяють наразі цьому рішенню бути.

Проте, як правило, таке рішення суду касаційної інстанції свідчить про те, що недостатня доказова база. Тобто суд касаційної інстанції, зрозумійте, не розглядає справи по суті, як суд першої чи апеляційної інстанції. Тобто вони переглядають, чи правильно були обрані норми процесуального права, чи дотримано матеріального права, і чи дотримані було вимоги процесуального права при розгляді даної справи. Тобто переглядати кожен окремий доказ, кожен окремий момент цей суд не має права. І тому скасований вирок, і направлено справу на новий розгляд для того, щоб з урахуванням недоліків, на які вказав Вищий спеціалізований суд, справу розглянув суд першої інстанції.

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Петро Порошенко написав що він, як верховний головнокомандувач, вболіває за долю Сергія Колмогорова. За його словами, іноді сама вітчизна має брати під захист своїх захисників. Про що може свідчити його заява?

– Як мінімум, це свідчить про те, що при новому розгляді будуть враховані вказівки на недоліки, які призвели до повернення справи на новий розгляд. Тобто якщо ці недоліки не будуть усунені, відповідно, буде виправдувальний вирок.

Справа в тому, що позиція президента, звичайно, є цінною з політичної точки зору, проте президент до судової гілки влади не має ніякого відношення. Це така сама позиція, як у приватної особи.

Повідомлялося, що по машині стріляли дев’ятеро людей. Чому справу відкрито лише проти одного?

– Справа в тому, що у нас досить така, знаєте, дивна іноді правозастосовна практика. Якщо вбивають зі зброєю, винна зброя, якщо хтось стріляв і вбив, то він має за це відповідати, не залежно від того, для чого він це робив.

У даному випадку особа, скоріше за все, діяла в рамках раніше отриманого наказу, хай би він навіть був і усний, і особа діяла, спираючись на статути прикордонних військ, які передбачають досить чітко, у яких випадках можна застосувати зброю. І одним з таких випадків є намагання уникнути прикордонного контролю, зокрема, прорватися через місце, де такий контроль здійснюється.

К слову, спецкор Голоса Столицы Александр Ивасивка, пребывая на заседании суда против пограничника Колмогорова, сообщил, что в деле должна была быть видеозапись из автомобиля Skoda, но она оказалась уничтожена.