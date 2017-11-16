Бронетехника и вертолеты. Появились первые кадры спецоперации на Закарпатье

Государственная пограничная служба Украины с применением бронетехники и авиации проводит масштабную операцию на Закарпатье по пресечению незаконной деятельности на государственной границе Украины.

Основная цель — нанесение существенного удара по организаторам незаконной деятельности на государственной границе Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Ранее СМИ сообщили о "задержании контрабандиста" Хорвата Аттила, более известного по прозвищу "Доки", который организовал "частную границу" в Закарпатской области.