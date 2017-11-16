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    Фотоленты

    Бронетехника и вертолеты. Появились первые кадры спецоперации на Закарпатье

    (обновлено: )52801
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    dpsu.gov.ua
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    dpsu.gov.ua
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    dpsu.gov.ua
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    dpsu.gov.ua
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    racurs.ua
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    zakarpattya.net.ua

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    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы

    Государственная пограничная служба Украины с применением бронетехники и авиации проводит масштабную операцию на Закарпатье по пресечению незаконной деятельности на государственной границе Украины.

    Основная цель — нанесение существенного удара по организаторам незаконной деятельности на государственной границе Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

    Читайте также: Тренд дня: "СБУ и С14 — один организм, один гитлерюгенд"

    Ранее СМИ сообщили о "задержании контрабандиста" Хорвата Аттила, более известного по прозвищу "Доки", который организовал "частную границу" в Закарпатской области.

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