При спецоперации в Закарпатье уголовный авторитет сдался полиции

Фото Национальной полиции Украины

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Закарпатской области полиции сдался уголовный авторитет Владимир Копча, который находился в международном розыске за убийство.

16 ноября в Закарпатье началась спецоперация силовиков, которые проводят обыски и рейды, выявляя каналы контрабанды и их организаторов. Спецоперация проводится при поддержке боевой техники и авиации.

По информации Мukachevo.net, Копча с 2012 года находился в международном розыске за переправку нелегалов за границу. В декабре 2016 года он расстрелял из охотничьего ружья 30-летнего жителя региона Павла Опаленика.

Задержание Владимира Копча подтвердило и Управление Нацполиции в Закарпатской области: "Сегодня, 16 ноября, следователи отдела раскрытия преступлений совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска закарпатской милиции, задержали подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины".

Решение о мере пресечении для уголовного авторитета будет принимать Ужгородский районный суд.