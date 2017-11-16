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    При спецоперации в Закарпатье уголовный авторитет сдался полиции

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    Владимир Копча находился в международном розыске в связи с обвинениями в убийстве и переправкой нелегалов за границу.
    Владимир Копча, разыскиваемый в Закарпатье за убийство и переправку нелегалов за границу
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Закарпатской области полиции сдался уголовный авторитет Владимир Копча, который находился в международном розыске за убийство.

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    dpsu.gov.ua
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    16 ноября в Закарпатье началась спецоперация силовиков, которые проводят обыски и рейды, выявляя каналы контрабанды и их организаторов. Спецоперация проводится при поддержке боевой техники и авиации.

    По информации Мukachevo.net, Копча с 2012 года находился в международном розыске за переправку нелегалов за границу. В декабре 2016 года он расстрелял из охотничьего ружья 30-летнего жителя региона Павла Опаленика.

    Задержание Владимира Копча подтвердило и Управление Нацполиции в Закарпатской области: "Сегодня, 16 ноября, следователи отдела раскрытия преступлений совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска закарпатской милиции, задержали подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 Уголовного кодекса Украины".

    Решение о мере пресечении для уголовного авторитета будет принимать Ужгородский районный суд.

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