На Закарпатье неизвестные в балаклавах на BMW похитили мужчину

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Житель населенного пункта Великий Березный сообщил в полицию, что на железнодорожном переезде возле села Дубрыничи его заблокировали два автомобиля BMW, водители которых в балаклавах заставили его залезть в багажник одного из авто.

Об этом Мukachevo.net рассказала пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

По словам потерпевшего, он вылез из багажника, когда почувствовал, что авто остановилось. Сел за руль и поехал в полицию, где заявил, что у него похитили 30 тыс гривен.

Впоследствии полиция нашла автомобиль заявителя и два BMW о которых говорил потерпевший. Лиц, причастных к этому преступлению, устанавливают.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 статьи 187 " Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм".

Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали 12 членов группировки, которая подозревается в похищении человека, а также в совершении ряда других преступлений.