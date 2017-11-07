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    На Закарпатье неизвестные в балаклавах на BMW похитили мужчину

    (обновлено: )5610
    Сообщается, что группа лиц в балаклавах обокрала мужчину на 30 тыс гривен, предварительно закрыв его в багажнике автомобиля.
    Мужчина в балаклава
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Житель населенного пункта Великий Березный сообщил в полицию, что на железнодорожном переезде возле села Дубрыничи его заблокировали два автомобиля BMW, водители которых в балаклавах заставили его залезть в багажник одного из авто.

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    Об этом Мukachevo.net рассказала пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

    По словам потерпевшего, он вылез из багажника, когда почувствовал, что авто остановилось. Сел за руль и поехал в полицию, где заявил, что у него похитили 30 тыс гривен.

    Впоследствии полиция нашла автомобиль заявителя и два BMW о которых говорил потерпевший. Лиц, причастных к этому преступлению, устанавливают.

    По данному факту начато уголовное производство по ч.2 статьи 187 " Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм". 

    Ранее сообщалось, что в Запорожье сотрудники уголовного розыска Нацполиции задержали 12 членов группировки, которая подозревается в похищении человека, а также в совершении ряда других преступлений.

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