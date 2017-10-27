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    Происшествия

    На Закарпатье взорвали джип высокопоставленного таможенника

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (181)

    (обновлено: )109
    По данным СМИ, неизвестные взорвали автомобиль заместителя начальника таможни ГФС на КПП "Вилок". В полиции не назвали фамилий, но подтвердили факт подрыва Hyundai.
    На месте подрыва джипа в городе Виноградов Закарпатской области
    ua-reporter.com

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные бросили гранату в автомобиль в городе Виноградов Закарпатской области, сообщила в пятницу пресс-служба областной полиции.

    По данным ведомства, в пятницу поступило сообщение от жителя Виноградова, что неизвестные повредили принадлежавший его жене автомобиль. Мужчина заявил, что проснулся среди ночи от звука, который напоминал взрыв, вышел во двор и обнаружил сильные повреждения автомобиля Hyundai.

    Место взрыва около офиса телеканала Эспрессо
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что автомобиль поврежден взрывом. Предварительно правоохранители установили, что неизвестные воспользовались гранатой РГД, экспертиза установит точную модель взрывного устройства", — говорится в сообщении на сайте полиции.

    Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия". Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

    Полиция устанавливает причастных к инциденту. По данным полиции, заявитель заверил, что конфликтов ни с кем не имел и никого в преступлении не подозревает.

    По информации UA- Reporter.com, джип взорвали заместителю начальника таможни ГФС на КПП "Вилок". Инцидент произошел в его дворе на улице Гагарина.

    ua-reporter.com
    На месте подрыва джипа в городе Виноградов Закарпатской области

    Ранее в результате взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева пострадали два человека.

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