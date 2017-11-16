Стало известно о десятках задержанных в ходе спецоперации на Закарпатье

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Более 20 человек задержаны в рамках масштабной спецоперации в Закарпатской области, сообщает "Закарпатье онлайн" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, утром в четверг в селе Великая Бийгань Береговского района прошли масштабные задержания организаторов нелегальной миграции и переправки табачных изделий в страны Евросоюза.

"Задержаны более 20 человек, изъято большое количество денег, табачных изделий, поддельных документов, паспортов иностранных государств, которые свидетельствуют о двойном гражданстве задержанных лиц", – сообщили собеседники издания.

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В настоящее время вертолет пограничников находится в аэропорту Ужгорода и, по информации издания, в ближайшее время аналогичные мероприятия начнутся вблизи Ужгорода.

Ранее СМИ сообщили о "задержании контрабандиста" Хорвата Аттила, более известного по прозвищу "Доки", который организовал "частную границу" в Закарпатской области.

В то же время в Госпогранслужбе сообщили, что в спецоперации привлечены вертолеты и бронетехника, обыски продолжаются в десятках помещений, в том числе частных лиц, которые причастны к противоправной деятельности.