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    Общество

    Стало известно о десятках задержанных в ходе спецоперации на Закарпатье

    (обновлено: )50631
    По данным местного интернет-издания, задержаны более 20 человек. Задержания организаторов нелегальной миграции и переправки табачных изделий в страны Евросоюза прошли в селе Великая Бийгань Береговского района.
    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    dpsu.gov.ua

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Более 20 человек задержаны в рамках масштабной спецоперации в Закарпатской области, сообщает  "Закарпатье онлайн" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Согласно сообщению, утром в четверг в селе Великая Бийгань Береговского района прошли масштабные задержания организаторов нелегальной миграции и переправки табачных изделий в страны Евросоюза.

    Спецоперация на Закарпатье по делу государственной границы
    dpsu.gov.ua
    Бронетехника и вертолеты. Появились первые кадры спецоперации на Закарпатье

    "Задержаны более 20 человек, изъято большое количество денег, табачных изделий, поддельных документов, паспортов иностранных государств, которые свидетельствуют о двойном гражданстве задержанных лиц", – сообщили собеседники издания.

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    В настоящее время вертолет пограничников находится в аэропорту Ужгорода и, по информации издания, в ближайшее время аналогичные мероприятия начнутся вблизи Ужгорода.

    Ранее СМИ сообщили о "задержании контрабандиста" Хорвата Аттила, более известного по прозвищу "Доки", который организовал "частную границу" в Закарпатской области.

    В то же время в Госпогранслужбе сообщили, что в спецоперации привлечены вертолеты и бронетехника, обыски продолжаются в десятках помещений, в том числе частных лиц, которые причастны к противоправной деятельности.

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