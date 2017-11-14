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    Попытка сжечь флаг Венгрии на Закарпатье. Появилась реакция полиции

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    Береговский отдел полиции главного управления Национальной полиции в Закарпатской области открыл уголовное производство по факту хулиганских действий участников шествия в Берегово, который имел место 12 ноября.
    Попытка сжечь флаг Венгрии на Закарпатье
    svoboda.org.ua

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Уголовное производство по статье "хулиганство" открыто в связи с попыткой сжечь флаг Венгрии в городе Берегово, сообщила во вторник пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

    Флаг Венгрии
    flickr.com/cell-gfx
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    По данным местных СМИ, ранее в Берегово представители партии "Свобода" сняли флаг Венгрии со здания горсовета и попытались его поджечь, однако полицейские забрали флаг и вернули его на место. Глава ОГА Геннадий Москаль осудил попытку националистов сжечь флаг Венгрии и потребовал от руководства МВД дать оценку "бездействия полиции".

    "Береговский отдел полиции главного управления Национальной полиции в Закарпатской области открыл уголовное производство по факту хулиганских действий участников шествия в Берегово 12 ноября", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство", санкция предусматривает наказание в виде штрафа или ареста до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Полиция проводит следственные действия.

    Фото из открытых источников
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