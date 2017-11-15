На Закарпатье депутаты устроили драку в кафе, угрожая оружием - СМИ

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В одном из ресторанов села Плоское Закарпатской области завязалась сначала словесная перепалка, которая затем переросла в драку с угрозами применить оружие, сообщает издание Mukachevo.net.

Как уточняется, инцидент произошел в ночь на понедельник, 13 ноября. Местные жители рассказывают, что в заведении проходило празднование детского дня рождения, на который пришли два местных депутата от партии "Возрождение" — Сергей Калабишка (райсовет) и Иван Куля (сельсовет).

Очевидцы утверждают, что конфликт завязался на почве личной неприязни депутатов к местным жителям, которые отдыхали в заведении. "Именно "возрожденцы" первыми полезли в драку и угрожали винтовкой", — пишет издание.

Часть инцидента зафиксировано на видео. Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику и доступны по ссылке.

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