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    Киев

    Массовая драка болельщиков в Киеве. Задержаны 30 человек

    (обновлено: )92702
    По данным полиции, драка произошла вечером в воскресенье в Голосеевском районе в Киеве, когда на место приехали правоохранители, участники драки начали разбегаться.
    Полиция Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве произошла массовая драка между футбольными болельщиками, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины.

    Болельщик сбил дрон на стадионе туалетной бумагой
    Канал PhuKenh на youtube
    Болельщик сбил дрон туалетной бумагой во время футбольного матча

    Правоохранители задержали около 30 человек.

    "В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку… По предварительной информации, в конфликте участвовали более сотни человек", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    По данным полиции, драка произошла вечером в воскресенье в Голосеевском районе в Киеве, когда на место приехали правоохранители, участники драки начали разбегаться.

    Полицейские задержали около 30 человек, их доставят в управление полиции. Как отмечается, информация о пострадавших уточняется.

    Напомним, в ночь на 1 ноября в центре Харькова произошла массовая драка между двумя группами молодых людей, которые разгромили местный паб.

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