Массовая драка болельщиков в Киеве. Задержаны 30 человек

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве произошла массовая драка между футбольными болельщиками, сообщила в воскресенье пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины.

Правоохранители задержали около 30 человек.

"В Киеве футбольные болельщики устроили массовую драку… По предварительной информации, в конфликте участвовали более сотни человек", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

По данным полиции, драка произошла вечером в воскресенье в Голосеевском районе в Киеве, когда на место приехали правоохранители, участники драки начали разбегаться.

Полицейские задержали около 30 человек, их доставят в управление полиции. Как отмечается, информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на 1 ноября в центре Харькова произошла массовая драка между двумя группами молодых людей, которые разгромили местный паб.