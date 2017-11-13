наверх
13.11.201716:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция назвала причину ожесточенной драки школьниц в Херсонской области

    (обновлено: )56
    В ходе проверки полицейские выяснили, что между двумя девушками возник конфликт на почве взаимных обвинений в социальных сетях. Они назначили между собой встречу, во время которой словесная перепалка переросла в драку.
    Драка в Каховке Херсонской области
    Дмитрий Шкин/Facebook

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Полиция возбудила уголовное производство в связи с дракой двух школьниц в Каховке Херсонской области, сообщила пресс-служба областной полиции.

    В понедельник появилось видео драки двух школьниц в окружении толпы подростков. Видео вызвало шквал негодования в социальных сетях. Это уже не первый случай публичной драки между школьницами.

    Канал SoylentGreen1903 на youtube
    Появилось видео массовой драки фанатов в харьковском пабе

    Как сообщает полиция, после обнародования видео в интернете к правоохранителям обратилась 32-летняя жительница Каховки. Она сообщила, что 14-летняя девушка нанесла телесные повреждения ее 13-летней дочери.

    "В ходе проверки полицейские выяснили, что между двумя девушками возник конфликт на почве взаимных обвинений в социальных сетях. Они назначили между собой встречу, во время которой словесная перепалка переросла в драку. Вечером мать одной из девочек увидела, что у дочери грязная одежда. Девушка рассказала, что произошло, после чего мать обратилась в полицию", — сообщается на сайте областной полиции.

    Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

    Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, с участницами конфликта и другими учениками школы проведены профилактические беседы.

    Смотрите также: Жестокое избиение школьницы в Чернигове: дело переквалифицировали (18+)

    В августе разгорелся скандал из-за избиения 14-летней школьницы в Чернигове.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор