Полиция назвала причину ожесточенной драки школьниц в Херсонской области

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Полиция возбудила уголовное производство в связи с дракой двух школьниц в Каховке Херсонской области, сообщила пресс-служба областной полиции.

В понедельник появилось видео драки двух школьниц в окружении толпы подростков. Видео вызвало шквал негодования в социальных сетях. Это уже не первый случай публичной драки между школьницами.

Как сообщает полиция, после обнародования видео в интернете к правоохранителям обратилась 32-летняя жительница Каховки. Она сообщила, что 14-летняя девушка нанесла телесные повреждения ее 13-летней дочери.

"В ходе проверки полицейские выяснили, что между двумя девушками возник конфликт на почве взаимных обвинений в социальных сетях. Они назначили между собой встречу, во время которой словесная перепалка переросла в драку. Вечером мать одной из девочек увидела, что у дочери грязная одежда. Девушка рассказала, что произошло, после чего мать обратилась в полицию", — сообщается на сайте областной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, с участницами конфликта и другими учениками школы проведены профилактические беседы.

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