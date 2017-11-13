наверх
13.11.201713:56
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Николаеве школьный учитель танцев продавал украинок в секс-рабство

    (обновлено: )16211
    В полиции сообщили, что злоумышленник, который работал учителем танцев, своих жертв выбирал из малообеспеченных, неполных семей, студенток.
    Обыски в Николаеве
    олиция Николаева, facebook

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Николаевские правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу.

    "Организовал торговлю живым товаром 34-летний николаевец — школьный учитель хореографии. Разработка его преступной деятельности осуществлялась следственным управлением под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, оперативниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и пограничниками с марта. К этому времени злоумышленник отправлял «танцевать» в Турцию девушек из разных областей Украины", — сообщает подробности полиция.

    Полиция Николаева, facebook
    Обыски в Николаеве
    Реклама "танцевального проекта" за границей, на которую "покупались" девушки

    Девушки думали, что летят в Турцию танцевать в ночных клубах, потому что получили рабочую визу и сертификат об обучении хореографии.

    "34-летний мужчина проживал в Николаеве, учил детей в школе хореографии, а в свободное время вербовал женщин для выезда за границу. Жертв выбирал из малообеспеченных, неполных семей, студенток. С турецкой стороной заключал сделки, обязательными условиями которых был возраст девушек от 19-ти до 34-х годов и худощавое телосложение. У преступника были помощники: один предоставлял объявления о том, что на работу за границей нужны танцовщицы в ночные клубы, второй одессит, занимался быстрым оформлением документов, в том числе и сертификатов о получении профессиональных способностей хореографа", — отмечает полиция.

    Организатор международного канала поставки живого товара за границу заявил правоохранителям, что только помогал девушкам трудоустроиться. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве прокуратура совместно с полицейскими задержала 6 участников группы сутенеров и ее организатора — 34-летнюю женщину, которая пыталась передать взятку правоохранителю,

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Землетрясение в Иране
    Мощное землетрясение в Иране
    Михаил Саакашвили
    Марш за импичмент Порошенко и вече Саакашвили
    Скоростной поезд
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор