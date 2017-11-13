В Николаеве школьный учитель танцев продавал украинок в секс-рабство

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Николаевские правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу.

"Организовал торговлю живым товаром 34-летний николаевец — школьный учитель хореографии. Разработка его преступной деятельности осуществлялась следственным управлением под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, оперативниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и пограничниками с марта. К этому времени злоумышленник отправлял «танцевать» в Турцию девушек из разных областей Украины", — сообщает подробности полиция.

Полиция Николаева, facebook Обыски в Николаеве

Реклама "танцевального проекта" за границей, на которую "покупались" девушки

Девушки думали, что летят в Турцию танцевать в ночных клубах, потому что получили рабочую визу и сертификат об обучении хореографии.

"34-летний мужчина проживал в Николаеве, учил детей в школе хореографии, а в свободное время вербовал женщин для выезда за границу. Жертв выбирал из малообеспеченных, неполных семей, студенток. С турецкой стороной заключал сделки, обязательными условиями которых был возраст девушек от 19-ти до 34-х годов и худощавое телосложение. У преступника были помощники: один предоставлял объявления о том, что на работу за границей нужны танцовщицы в ночные клубы, второй одессит, занимался быстрым оформлением документов, в том числе и сертификатов о получении профессиональных способностей хореографа", — отмечает полиция.

Организатор международного канала поставки живого товара за границу заявил правоохранителям, что только помогал девушкам трудоустроиться. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве прокуратура совместно с полицейскими задержала 6 участников группы сутенеров и ее организатора — 34-летнюю женщину, которая пыталась передать взятку правоохранителю,