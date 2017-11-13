Разборки под Херсоном. Жестокие "бои без правил" школьниц попали на видео

По данным Шакина, инцидент произошел в Каховке Херсонской области, а "действующие лица" — ученики школ номер 1-3.

Насолода від насилля серед підлітків-школярів — це вже схоже на діагноз суспільству і виховній складовій сучасної системи освіти в Україні… Ситуація повторюється, а від так — "хвороба" прогресує. За моїми джерелами ця подія сталась в м.Каховка, Херсонька обл. Дійові особи — учні шкіл №1-3… Гадаю, що оприлюднення цього відео дозволить батькам впізнати своїх дітей і провести з ними відповідну виховну роботу, а адміністраціям вказаних закладів звернути додаткову увагу на виховний аспект "навчально-виховного процесу"! Країна повинна знати своїх "героїв"!((Це мерзотне дійство більше схоже на "бої без правил", аніж просто з"ясування стосунків, чи побиття школярки. З своїми дикими "правилами", про наявність яких свідчить натовп школярів, що зібрались в заздалегідь зазначенному місці і не спізнились на початок "поєдинку"…((Всі "глядачі" також є співучасниками злочину — їх "захват" від видовища просто вбиває… Лілія Гриневич Lilia Hrynevych, Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини — чекаємо на Вашу реакцію. Опубликовано Дмитрием Шакиным 12 ноября 2017 г.

"Наслаждение от насилия среди подростков-школьников — это уже похоже на диагноз обществу и воспитательной составляющей современной системы образования в Украине. Ситуация повторяется, соответственно — "болезнь" прогрессирует. (…) Это гнусное действо больше похоже на "бои без правил", чем просто выяснения отношений или избиение школьницы", — отметил он.

Дмитрий Шакин/Facebook, 12 ноября 2017

Видео активно обсуждается в соцсети.

Марианна Кийко пишет: "Это было всегда, к сожалению, а в стране беззакония это ещё и останется безнаказанным".

В свою очередь Сергей Лисичкин отмечает: "Всю жизнь во всех странах это было и будет. В синем сама пришла на стрелку, сама там скакала в стойке, улыбалась, потом отгребла и по их правилам их растянули. В чем вопрос?".

"У нас в школе такое было часто и густо, только среди хлопцев. Девушки никогда не дрались. Года 90-тые", - добавил Александр Леппа.

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При этом Вадим Володарский написал: "Это еще не самое страшное. Хотя бы один на один… А не избиение толпой. Было подобное, увы, всегда. И в советское время тоже. Только раньше у детей телефонов с камерами не было. Хотя полиции разобраться, конечно, не помешало бы".

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В августе разгорелся скандал из-за избиения 14-летней школьницы в Чернигове.