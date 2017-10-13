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    Школьницу в Лондоне изнасиловали трижды за ночь

    (обновлено: )122010
    В полиции Лондона сообщили, что возможно 17-летнюю девушку, над которой три раза за ночь надругались, перед этим накачали наркотиками.
    Скотленд-Ярд
    RIA News Артур Александров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. В Лондоне три раза за ночь изнасиловали 17-летнюю школьницу, которая возвращалась домой из клуба.

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    Associated Press Matthias Schrader
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    Нападения произошли в ночь с 29 на 30 сентября. 

    Первым на девушку напал в 23:55 молодой человек с велосипедом. Он зашел с девушкой в здание и после этого больше он не попадал в поле зрения камеры. Верхнюю одежду школьницы нашли недалеко от этого дома, сообщают Вести со ссылкой на полицию Лондона.

    После полуночи камера видеонаблюдения на соседней улице сняла бородатого мужчину. Он был вторым, кто напал на школьницу. В 00:45 на нее напали в третий раз, причем сразу несколько человек.

    Через несколько минут после последнего нападения прохожие заметили лежащую на улице девушку и вызвали полицию. Полиция не исключает, что ее накачали наркотиками. Личность пострадавшей не раскрывается, как и личности нападавших.

    Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в изнасиловании трехлетней девочки в Кропивницком. Он скончался в СИЗО.

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