В Кривом Роге школьница покончила с собой, бросившись под поезд

КИЕВ, 31 — РИА Новости Украина. В Кривом Роге на ж/д мосту рядом с микрорайоном Карачуны покончила с собой 16-летняя школьница.

Девушка бросилась под поезд, машинист пытался затормозить, однако, вовремя остановить состав не удалось, сообщает "Первый городской".

kr24.com.ua Девочка, которая покончила с собой

По данным источника в полиции, девочка училась в КСШ №79, ее родная мама проживает в Санкт-Петербурге. В Кривом Роге погибшая жила с отцом и мачехой. Семья школьницы характеризируется как благополучная.

В день смерти девочка узнавала у подруги, как попасть на мост на Карачунах и какое расписание поездов. Также погибшая увлекалась японскими "аниме".

Что подтолкнуло юную криворожанку на этот отчаянный шаг — устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Николаеве повесился молодой парень. Узнав об этом, его девушка спрыгнула с крыши недостроя и погибла.