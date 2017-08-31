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    В Кривом Роге школьница покончила с собой, бросившись под поезд

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    Сообщается, что погибшая девочка жила в Кривом Роге с отцом и мачехой, а ее родная мать проживает в Санкт-Петербурге. Семья школьницы характеризируется как благополучная.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 31 — РИА Новости Украина. В Кривом Роге на ж/д мосту рядом с микрорайоном Карачуны покончила с собой 16-летняя школьница.

    Девушка бросилась под поезд, машинист пытался затормозить, однако, вовремя остановить состав не удалось, сообщает "Первый городской".

    kr24.com.ua
    Девочка, которая покончила с собой

    По данным источника в полиции, девочка училась в КСШ №79, ее родная мама проживает в Санкт-Петербурге. В Кривом Роге погибшая жила с отцом и мачехой. Семья школьницы характеризируется как благополучная.

    В день смерти девочка узнавала у подруги, как попасть на мост на Карачунах и какое расписание поездов. Также погибшая увлекалась японскими "аниме".

    Что подтолкнуло юную криворожанку на этот отчаянный шаг — устанавливают правоохранители.

    Ранее сообщалось, что в Николаеве повесился молодой парень. Узнав об этом, его девушка спрыгнула с крыши недостроя и погибла.

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