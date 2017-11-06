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    Массовая драка болельщиков в Киеве

    (обновлено: )5
    Более 100 футбольных болельщиков в Киеве устроили устроили массовую драку, 30 участников потасовки были задержаны, сообщается полиция Киева.
    Массовая драка болельщиков в Киеве
    Канал Voice of Defiance на Youtube

    "По предварительной информации, в конфликте участвовали более сотни человек… Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек" — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    Сообщается, что драка произошла около 20 часов на улице Василия Касияна в Голосеевском районе. Задержанных доставят в управление полиции для дачи объяснений.

    Видео содержит ненормативную лексику, поэтому посмотреть его можно здесь.

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