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    В Ивано-Франковской днем на улице жестоко изнасиловали школьницу

    (обновлено: )10610
    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что по подозрению в совершении зверского преступления задержан 20-летний житель Винницкой области.
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    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области 20-летний житель Винницкой области жестоко изнасиловал 11-летнюю девочку, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. 

    Сотрудники полиции в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Два дня назад, 19 сентября, в Ивано-Франковской области произошла ужасная трагедия. Средь бела дня на улице неизвестный зверски изнасиловал одиннадцатилетнюю девочку. Оперативники в течение следующих суток после обращения отца установили личность негодяя. Сегодня работниками полиции в ходе проведения комплекса оперативных и следственных действий был задержан 20-летний подонок, житель Винницкой области", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

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    При этом он отметил, что "пока не будет принят и не заработают положения законопроекта №6607, предусматривающего усиление ответственности за половые преступления против малолетних, эти трагедии будут происходить в недопустимой количестве".

    "И горе родителей этого изнасилованного ребенка уже может завтра стать горем другой семьи, вопрос только чьей? Отбросы в человеческой плоти, причастные к совершению половых насильственных преступлений против малолетних, должны знать, что они обречены на самое жестокое наказание", — добавил Аброськин. 

    Facebook Вячеслава Аброськина
    Комментарий Вячеслава Аброськина

    Напомним, в начале сентября стало известно о задержании в Одесской области мужчины, насиловавшего свою 11-летнюю приемную дочь. 

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