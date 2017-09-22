В Ивано-Франковской днем на улице жестоко изнасиловали школьницу

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковской области 20-летний житель Винницкой области жестоко изнасиловал 11-летнюю девочку, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Два дня назад, 19 сентября, в Ивано-Франковской области произошла ужасная трагедия. Средь бела дня на улице неизвестный зверски изнасиловал одиннадцатилетнюю девочку. Оперативники в течение следующих суток после обращения отца установили личность негодяя. Сегодня работниками полиции в ходе проведения комплекса оперативных и следственных действий был задержан 20-летний подонок, житель Винницкой области", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

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При этом он отметил, что "пока не будет принят и не заработают положения законопроекта №6607, предусматривающего усиление ответственности за половые преступления против малолетних, эти трагедии будут происходить в недопустимой количестве".

"И горе родителей этого изнасилованного ребенка уже может завтра стать горем другой семьи, вопрос только чьей? Отбросы в человеческой плоти, причастные к совершению половых насильственных преступлений против малолетних, должны знать, что они обречены на самое жестокое наказание", — добавил Аброськин.

Facebook Вячеслава Аброськина Комментарий Вячеслава Аброськина

Напомним, в начале сентября стало известно о задержании в Одесской области мужчины, насиловавшего свою 11-летнюю приемную дочь.