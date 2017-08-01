В бассейне Ивано-Франковска изнасиловали ребенка - СМИ

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. На территории Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа был изнасилован 11-летний мальчик.

В университетском бассейне занимаются детские группы по плаванию.

Насильник подстерег ребенка в душевой и надругался над ним, сообщает "Обозреватель".

Подозреваемый, по информации источника издания, уже задержан — им оказался 15-летний подросток. Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч.3 ст. 153 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетнего или повлекшее особо тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Ответственность за такого рода преступления наступает с 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 30 июля умер 46-летний задержанный по подозрению в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней девочки. Как отмечается, мужчина получил травму на лестнице в СИЗО.