Задержан рецидивист, изнасиловавший школьницу в Николаеве

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Полицейские задержали 46-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании в Николаеве, сам он признался в содеянном, сообщает отдел коммуникации полиции в области.

Задержанный неоднократно привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений. За решеткой он провел 19,5 лет. Задержанный рассказал, что приехал в Николаев 1 июля, и все то время "ночевал в "КамАЗе". Свой поступок он объяснил тем, что был пьян.

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"Ну пьяный был… Нет, я не протрезвел… Ну захотелось. По-пьяному. Захотелось, взял, затащил девчонку в кусты. Я сказал, вещи заберешь под мостом через 10 минут". Чтобы у меня было реальное время уйти… Стоял возле "маршрутки", подъехали ваши, сфотографировали, привезли сюда", — сообщил подозреваемый.

Потерпевшая дала детальное описание татуировок, описала характерные приметы одежды, по которым тут же было предоставлено ориентирование по всем подразделениям города. Задержанному грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Изнасилование произошло в понедельник. Спустя полчаса патрульные по подозрению в этом преступлении задержали рецидивиста, который был на автостанции и пытался покинуть Николаев.