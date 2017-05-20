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    Комментарий Ассанжа о прекращении Швецией дела об изнасиловании

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    Главный редактор сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж сделал заявление по факту прекращения прокуратурой Швеции следствия по делу об изнасиловании.
    Канал RT на Youtube

    В пятницу стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют. Поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.

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