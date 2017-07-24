В центре Николаева средь бела дня изнасиловали школьницу

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Неизвестный днем в понедельник в парке "Победа" в Николаеве изнасиловал 15-летнюю школьницу, сообщает интернет-издание "Новости-N" со ссылкой на свидетелей, к которым пострадавшая обратилась за помощью.

По их словам, девушка ходила в колледж культуры на ул. Фалеевской, куда она поступает, чтобы узнать оценку за экзамен.

"Перейдя через пешеходный мост, девушка решила сократить путь и спуститься по лестнице вниз, чтобы через парк выйти на остановку. Внизу возле лестницы стоял мужчина, который пошел за ней следом. (…) Буквально через 100 метров шедший сзади мужчина схватил девушку за шею и со словами "Если пикнешь, я тебе шею сверну!" потащил в кусты. Там он раздел несчастную догола и изнасиловал", — сообщает издание.

Отмечается также, что девушка сначала не заметила мужчину, так как была увлечена музыкой, которую слушала в наушниках.

Со слов свидетелей, мужчина забрал всю одежду девушки и велел подождать 10 минут, сообщив, что одежду заберет потом под Ингульским мостом.

"Потерпевшая вышла из кустов и в растерянности пошла в направлении Ингульского моста. Там она наткнулась на двух парней, которые дали ей свою футболку и позвонили в полицию. Никакой одежды под Ингульским мостом они не нашли", — сказано в сообщении.

По словам девушки, напавшему на вид около 50 лет, он был одет в зеленую футболку и клетчатые шорты. Кроме того, она обратила внимание, что на теле насильника было несколько татуировок.

Информацию об изнасиловании подтвердил по телефону источник в областном управлении полиции.

В июне молодую девушку изнасиловали и жестоко убили в Одессе.