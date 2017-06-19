В Одессе изнасиловали и убили 17-летнюю девушку

ГУ Нацолиции в Одесской области

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Молодую девушку изнасиловали и жестоко убили в Одессе, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Несколько дней назад, в восемь часов вечера, в дежурную часть Хмельницкого районного отдела полиции поступила информация о пропаже человека. Молодой человек сообщил, что разговаривал со своей девушкой по мобильному телефону, как вдруг услышал ее крик, и связь сразу же прервалась. Сначала он пытался самостоятельно разыскать любимую, но после трех часов бесплодных поисков, решил обратиться в полицию", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Одесской области На месте убийства молодой девушки в Одессе

Полицейские сразу же начали искать 17-летнюю пропавшую девушку. По словам парня, она каждый день шла одной и той же дорогой с работы домой. Правоохранители приняли все необходимые меры для розыска девушки. На протяжении всей ночи они обследовали вероятную территорию исчезновения. Осложняли их работу не только ночное время и близость железнодорожных путей, но и то, что указанная территория была нежилой.

Оперативники искали всю ночь и уже утром обнаружили тело девушки без одежды с признаками насильственной смерти.

"Проведя все необходимые следственно-розыскные мероприятия, им удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 18-летний знакомый погибшей. Установлено, что оба были жителями одного из сел Раздельнянского района, которые жили по соседству, ходили вместе в школу и работали вместе на складской базе", — уточнили в полиции.

В тот день злоумышленник утром вместе со своими коллегами употреблял алкогольные напитки, и получил задание сжечь мусор. Начав выполнять заданное, он вдруг увидел свою бывшую одноклассницу, которая, идя домой, разговаривала по мобильному телефону.

"Парень, вооружившись ручкой лопаты, начал преследовать свою соседку и, догнав ее, начал наносить многочисленные удары в область жизненно важных органов головы и туловища, причинив ей телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, в результате чего она упала на землю. Затем, пользуясь ее беспомощным состоянием, вступил с ней в половой контакт, однако завершить половой акт не смог по причинам, не зависящим от его воли. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", — уточняется в сообщении.

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Подозреваемый уже признался в совершении убийства и попытке изнасилования девушки. В настоящее время открыто уголовное производство по п.10 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что во Львовской области водитель Mercedes изнасиловал пассажирку.