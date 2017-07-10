В Белой Церкви парень пытался изнасиловать незнакомку в кустах

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. В Белой Церкви полицейские задержали 31-летнего насильника, который издевался над женщиной и пытался неестественным образом удовлетворить свою половую страсть, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Инцидент произошел около 23.00, когда прохожие услышали крики о помощи на одной из улиц города. Полицейские немедленно прибыли на место и задержали мужчину "на горячем".

По словам полицейских, 31-летний местный житель напал на женщину, когда она возвращалась домой. Сначала он ударил ее несколько раз кулаком в лицо, после чего потащил в кусты.

В полиции рассказывают, что в момент совершения преступления насильник был в нетрезвом состоянии. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 153 УК "Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом", по которой грозит до 5 лет тюрьмы.