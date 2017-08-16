Режиссера Полански вновь обвинили в изнасиловании

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Еще одна женщина обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании в то время, когда она была несовершеннолетней, передает агентство Франс Пресс.

Ранее американка Саманта Геймер, почти 40 лет назад изнасилованная Полански, попросила суд в Лос-Анджелесе закрыть дело в отношении режиссера, признавшись, что судебный процесс слишком сильно травмировал ее.

По данным агентства, выступившую с новым обвинением женщину зовут Робин. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе она заявила, что стала жертвой сексуального насилия в 1973 году, когда ей было 16 лет. По словам ее адвоката Глории Олред, инцидент произошел в Южной Калифорнии. Юрист уточнила, что Робин не будет давать подробностей. Хотя срок исковой давности в этом деле уже истек, женщину могут вызвать для дачи показаний в будущем судебном разбирательстве.

"На следующий день после того, как это произошло, я сказала одному знакомому, что сделал со мной господин Полански", — заявила женщина. Она сказала, что решила не заявлять об инциденте, поскольку не хотела, чтобы ее отец принял меры, из-за которых режиссер мог сесть в тюрьму на всю оставшуюся жизнь. Робин пояснила, что решила заявить о произошедшем после того, как другая женщина призвала пласти закрыть дело в отношении Полански.

Адвокат Полански пока никак не прокомментировал эту информацию.

Полански обвиняется в изнасиловании 13-летней Геймер, которое произошло в 1977 году в доме знаменитого голливудского актера Джека Николсона. Кинорежиссер признал свою вину, однако, опасаясь, что суд отменит его сделку со следствием, бежал во Францию и все это время числится в розыске американского правосудия.

Ранее юридическая команда Полански обратилась в суд в США с ходатайством об урегулировании дела об изнасиловании. Адвокат заявил, что Полански, имеющий польское и французское гражданство, планирует вернуться в США, чтобы посетить могилу своей жены Шарон Тейт, убитой в 1969 году бандой Чарльза Мэнсона. При этом режиссеру необходимы гарантии, что он не окажется в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

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Судья высшего суда Лос-Анджелеса Скотт Гордон отклонил несколько запросов об урегулировании дела, в том числе исключающий тюремное заключение. Гордон отказался уточнить, каков будет приговор Полански, если он вернется в США.

Во время визита на кинофестиваль в Цюрихе в сентябре 2009 года Полански был арестован по запросу властей США. Спустя несколько месяцев Полански отпустили под залог в 4,5 миллиона долларов, а в июле 2010 года швейцарский минюст постановил отказать США в экстрадиции режиссера и окончательно освободить арестованного. В 2015 году об отказе экстрадировать Полански в США заявил суд Польши.