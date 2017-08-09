Под Киевом сексуальный маньяк изнасиловал двух девушек

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Полицейские Киевской области поймали 39-летнего серийного маньяка, на счету которого – не одна жертва. Мужчина год назад вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за преступления сексуального характера и снова напал на двух девушек.

"В полицию Киевщины обратились две девушки 18 и 21 лет. Они рассказали жуткую историю: накануне решили вдвоем поехать в Одессу автостопом. На остановке общественного транспорта в с. Софиевская Борщаговка, Киево – Святошинского района, они остановили автомобиль "Daewoo Lanos". Водитель любезно согласился их подвезти, поскольку он ехал именно в этом направлении. В городе Васильков водитель предложил своим пассажиркам переночевать в арендованной им квартире. Заманив жертв в квартиру, злоумышленник, угрожая ножом и применив физическую силу, вступил в половые отношения с девушками против их воли. После чего насильник на собственном авто вывез девушек на АЗС возле пгт. Калиновка, отобрал у них деньги и исчез в неизвестном направлении", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

На поиск преступника был ориентирован весь личный состав Васильковского отдела полиции, полицейские соседних районов и он был задержан в тот же день. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Киево-Святошинского района (за решеткой он провел уже 22 года и имел кличку "Катастрофа"). Злоумышленник признал свою вину.

По данным фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст.187 (разбой), ч. 1 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти), ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас доказана его причастность к совершению пяти фактов изнасилования. Работники полиции продолжают проверять задержанного мужчины на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области и государства. Всех, кто узнал своего обидчика, просят обращаться в полицию.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина ночью изнасиловал 12-летнюю девочку возле кладбища.

В Николаеве 30 июля умер 46-летний задержанный по подозрению в изнасиловании и ограблении несовершеннолетней девочки. Как отмечается, мужчина получил травму на лестнице в СИЗО.