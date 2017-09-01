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    В Одесской области задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней

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    Подозреваемый в изнасиловании ребенка - 1977 года рождения, житель одного из сел Измаильского района. До совершения преступления он сожительствовал с матерью потерпевшей.
    Подозреваемый в изнасиловании и попытке убийства 11-летней девочки
    Думская.net

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Одесской области в четверг задержали подозреваемого в изнасиловании и попытке убийства 11-летней жительницы села Десантное Килийского района. Об этом сообщил в Facebook глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

    По его данным, злоумышленник задержан в селе Кирнички Измаильского района.

    "Спасибо полиции за результат", — написал Бойченко.

    Скриншот сообщения

    Подозреваемый — 1977 года рождения, житель одного из сел Измаильского района. До совершения преступления он сожительствовал с матерью потерпевшей. В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.

    Ранее сообщалось, что под Киевом сексуальный маньяк изнасиловал двух девушек.

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