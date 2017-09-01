В Одесской области задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. В Одесской области в четверг задержали подозреваемого в изнасиловании и попытке убийства 11-летней жительницы села Десантное Килийского района. Об этом сообщил в Facebook глава Килийского райсовета Павел Бойченко.

По его данным, злоумышленник задержан в селе Кирнички Измаильского района.

"Спасибо полиции за результат", — написал Бойченко.

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Подозреваемый — 1977 года рождения, житель одного из сел Измаильского района. До совершения преступления он сожительствовал с матерью потерпевшей. В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.

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