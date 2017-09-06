Жестокое изнасилование в Лейпциге: реакция политиков и полиции

РИА Новости Украина

На прошлой неделе в Лейпциге неизвестный мужчина — выходец из "южных стран" совершил жестокое изнасилование. В связи с этим руководитель партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри заявила, что уровень безопасности в стране резко снизился, а миграционная политика правительства ФРГ несостоятельна, численность полиции должна быть увеличена. Сама же криминальная полиция Лейпцига сообщила, что рассматривает возможность того, что преступление совершено рецидивистом.

31 августа в парке Rosental-Park Лейпцига мужчина, выглядевший как "уроженец южных стран", изнасиловал женщину старше 50 лет, вышедшую на утреннюю пробежку. При этом злоумышленник жестоко избил жертву (в том числе ногами), так что врачам пришлось в срочном порядке оперировать ей лицо. На данный момент полиция Лейпцига, по ее собственному заявлению, разыскивает подозреваемого со следующим описанием: "Южный тип, 25 – 35 лет, борода неухоженная".

Инцидент произошел неподалеку от того места, где живет руководитель партии "Альтернатива для Германии" Фрауке Петри (Frauke Petrys). "Помимо того, что я живу где-то в полутора километрах от этого места, и мои дети регулярно передвигаются по Лейпцигу одни, когда идут бегать – это показывает лишь, что ситуация с безопасностью резко ухудшилась", — заявила Петри в своём интервью Sputnik. Печально, говорит она, что граждане, в том числе женщины, уже не могут чувствовать себя в безопасности в одной из самых популярных зон отдыха.

"Резкий рост преступности среди иностранцев"

В отношении "южной внешности" подозреваемого Петри сказала следующее: "Прежде всего, когда речь идет о преступности среди иностранцев, государству необходимо ограничить ее источники и искоренить ее причины. Это начинается с границ Германии, которые необходимо наконец-то защитить. И если у нас есть преступники, то их нужно выдворить. На всех этих "стыковочных узлах и пунктах переключения" у нас в данный момент проблемы, поскольку правительство ФРГ в своей политике не извлекло уроков из миграционного кризиса 2015 года. Нам нужна хорошо оснащенная полиция – в первую очередь, в кадровом отношении. Нам нужно устранить те недостатки в сфере сбора информации и в профилактике преступлений, которые политика в течение многих лет создает в полицейской системе".

Петри считает, что данное изнасилование – прямое последствие ошибочной политики правительства в области мигрантов и предоставления убежища.

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"В любом случае, согласно данным полицейской криминальной статистики, у нас резкий рост по различным преступлениям, — говорит она. – В том числе и по изнасилованиям. И как раз у претендующих на предоставление убежища процентные показатели преступлений выше в несколько раз. Общественность и другие партии любят это замалчивать. Но это факт. В остальном ничего нового тут нет. Мы знаем, что в Швеции, которая проводила очень либеральную миграционную политику, женщины уже не первый год не могут чувствовать себя в безопасности. Мы знаем, что во Франции и Бельгии такая же ситуация".

Полиция в Лейпциге перешла на усиленный режим

Представитель Лейпцигского управления полиции Уве Фойгт (Uwe Voigt) пояснил: "После инцидента количество сотрудников полиции на территории всего города было увеличено, велосипедное подразделение полиции уже вышло на дежурство".

Полиция Лейпцига пока все еще ведет поиски неустановленного преступника, сообщил Фойгт. Есть признаки, указывающие на то, что, возможно, речь идет о серийном преступнике. В данный момент следователи криминальной полиции изучают схожие служащие, произошедшие в парке Розенталь начиная с 14 августа.

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Кроме того, Фойгт пояснил: "Мы не давали (женщинам) рекомендаций непременно бегать только вдвоем. Только если есть такая возможность. Мы советовали всем любительницам бега, которые бегают в одиночку, быть более осторожными". (Ранее Leipziger Volkszeitung сообщала, что представитель полиции в связи с данным инцидентом рекомендовал женщинам: "Было бы лучше бегать вдвоем или по крайней мере смотреть, нет ли кого-нибудь поблизости").