В Чернигове подростки жестоко избили школьницу

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Вечером воскресенья, около 16.30 у школы № 30 по ул. Всехсвятская в Чернигове несколько подростков избили 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает ЧЕline.

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Пострадавшей оказалась учащаяся 9 класса школы № 27. После драки девушку госпитализировали в областную больницу. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы, убойные ссадины поясничной области туловища и левой верхней конечности.

После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой.

Мама девушки намерена провести проверку по факту нанесения телесных повреждений ее дочери, с заявлением родительница обратилась в полицию.

Напомним, в Чернигове сверстники жестоко избили школьницу.