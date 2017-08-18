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    Происшествия

    На Закарпатье муж избил беременную жену, она и ребенок скончались

    (обновлено: )11801
    В результате избиения беременная женщина получила травму живота, что привело к посттравматического отслойке плаценты. Женщина же умерла из-за закупорки артерии в легких и острой сердечно-сосудистой недостаточности.
    Задержание
    RIA News Игорь Зарембо

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. 33-летнюю женщину, жительницу села Бедевля Тячевского района Закарпатской области, избил ее 36-летний муж. Потерпевшая находилась на шестом месяце беременности.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    Первые кадры с места зверского убийства сотрудницы Одесского СИЗО (18+)

    "Женщина получила травму живота, что привело к посттравматического отслойке плаценты. Плод от этого погиб. Роженица, согласно заключению врачей, умерла из-за закупорки артерии в легких и острой сердечно-сосудистой недостаточности. Установлено, что ее смерть не является насильственной", — сообщает подробности mukachevo.net.

    Работники полиции выяснили, что мужчина избил свою жену из-за ревности.

    Дело переквалифицировано из умышленного убийства в нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть плода.

    Санкция ч.1 ст. 121 УК предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Мужчине уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак.

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