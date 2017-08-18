На Закарпатье муж избил беременную жену, она и ребенок скончались

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. 33-летнюю женщину, жительницу села Бедевля Тячевского района Закарпатской области, избил ее 36-летний муж. Потерпевшая находилась на шестом месяце беременности.

"Женщина получила травму живота, что привело к посттравматического отслойке плаценты. Плод от этого погиб. Роженица, согласно заключению врачей, умерла из-за закупорки артерии в легких и острой сердечно-сосудистой недостаточности. Установлено, что ее смерть не является насильственной", — сообщает подробности mukachevo.net.

Работники полиции выяснили, что мужчина избил свою жену из-за ревности.

Дело переквалифицировано из умышленного убийства в нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть плода.

Санкция ч.1 ст. 121 УК предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Мужчине уже сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак.